Die liebsten Band-Shirts der „Presse“-Redaktion

So ein Merchandising-Shirt hat schon einen identitätsstiftenden Charakter. Oder hatte es jedenfalls einmal. Was die „Presse“-Redaktionen mit ihren ganz eigenen Exemplaren verbindet, und wo sie überall zum Einsatz kommen (Spoiler: beim Fischen, Rasenmähen oder Schlafen), lesen Sie hier.

Nein, dieses T-Shirt ist nicht von der Asfinag!

Clemens Fabry

Ein Konzert von Kraftwerk ist ein, ähm, eher statisches Erlebnis. Da passiert nie viel auf der Bühne, von den Visuals und der roboterhaften Motorik der deutschen (Alt-)Herrentruppe und ihren Nachbesetzungen abgesehen. Aber dieser Mensch-Maschine-Sound elektrisiert. Nach fünfzig (!) Jahren wirkt ein Album wie „Autobahn“ noch immer unverdrossen. Zudem lässt sich Kraftwerk-Ausgangsmaterial bis heute gut remixen. Schon insofern erwies sich der Erwerb des T-Shirts bei einem Konzert vor ewig in Wien (Sujet Autobahn, weiße Streifen auf schwarzem Grund, Abwandlung des blau-weißen Covers) als cleverer Schachzug. Denn auch im Club-Kontext wies mich das Leiberl als Kundige aus, wissend um die Bedeutung Kraftwerks für die elektronische Musik im Allgemeinen, Detroit-Techno im Speziellen. Nun bin ich aus dem textilen Bekennertum herausgewachsen. Nein, das Leiberl ist zu klein geworden. Zum Glück konnte ich nach einem Konzert (Burgtheater!) für Nachschub sorgen und gleich auch die Familie mit „Autobahn“-T-Shirts beglücken. Die erweist der Gabe aber nicht den entsprechenden Respekt, sie trägt es zum Fischen oder Rasenmähen. Und als ich zuletzt als personifiziertes Autobahnschild die Szene betrat, fragte mich allen Ernstes jemand, ob ich bei der Asfinag arbeite. Schmäh ohne. (mad)

Als die Kings of Metal in ein Minikleid gesteckt wurden

Clemens Fabry

Viel härter geht fast nicht. Ein Konzert von Manowar ist Männlichkeit pur. Bier, Schweiß, Leder und geballte Fäuste. Dazu Texte mit Power, Glory, Odin & Co. Es ist Pathos pur, musikalisch wie visuell. Und über allem thront der ­Faceless Warrior, eine von Zeichner Ken Kelly geschaffene Figur, in der all diese Härte in Muskeln gegossen ist – auch an Stellen, an denen es anatomisch gesehen gar keine Muskeln gibt. Das Cover von „The Triumph of Steel“ aus dem Jahr 1992 mag für Außenstehende wie eine Parodie wirken, aber das war schon ernst gemeint. Und offenbar dachte man damals, dass all die Fans eine Figur wie das Bandmaskottchen haben – nicht anders lässt sich erklären, dass es das dazugehörige T-Shirt beim Konzert in der Kurhalle Oberlaa nur in X-Large gab.

Wenn man mit 170 Zentimetern Körpergröße und etwa 50 Kilo Lebendgewicht dennoch nicht auf das begehrte Leiberl verzichten wollte, musste man halt Abstriche machen. Was für den Faceless Warrior ein T-Shirt wäre, ist dann eher ein Minikleid. Das war es dann also mit der puren Männlichkeit. Immerhin, 30 Jahre später hat man etwas zugelegt und das Leiberl passt jetzt halbwegs. Wenn auch das, was das T-Shirt nun umhüllt, nicht unbedingt Muskelberge sind … (eko)

Dieses Shirt war wie eine Visitenkarte

Clemens Fabry

Als die ersten Takte des Songs „Higher Love“ ertönten, die Regengeräusche auf der Bühne einsetzten und alle darauf warteten, dass endlich der Vorhang fallen würde, hinter dem die Mitglieder der Band Depeche Mode standen, hatte ich es längst an, mein T-Shirt, das es auch 30 Jahre später noch gibt. Schwitzend, noch bevor es losging, weil ich es über mein normales Shirt gezogen hatte. In der tiefsten Überzeugung, den Höhepunkt meines Lebens erreicht zu haben. Aus heutiger Sicht vielleicht ein wenig übertrieben, aber was weiß man schon als 18-Jähriger?

Viele Jahre lang habe ich das T-Shirt stolz getragen. Es war wie eine Visitenkarte, alle durften und sollten wissen, wer ich war. Ja, damals identifizierte ich mich viel über Musik. Heute sieht das Shirt nach unendlich vielen Waschgängen fast quadratisch aus, es fristet sein Dasein im Schrank, verpackt in einem Plastiksack (Motten, ihr habt keine Chance!) neben Shirts von Depeche-Mode-Konzerten aus den späten 1990er-Jahren bis hin zum Vorjahr. Als ich es nun wieder hervorkramte und dieses leicht muffig riechende Stück Textil in Händen hielt, war es wie eine kleine Zeitreise. Ich konnte ihn wieder in mir spüren, diesen begeisterungsfähigen 18-Jährigen. (phu)

Tourbus-Fahrer für Goths und Punks auf England-Tournee

Clemens Fabry

Dafür, dass mein erstes Popkonzert 1987 in Dornbirn Element of Crime gewesen ist, wundert’s mich, dass das älteste meiner 22 überlebenden Band-Shirts erst von 1994 ist, von der harten Gothrock-Band Kiss the Blade. Gegründet 1991/92 in Innsbruck, waren das in der Regel drei Typen mit Gitarre, Bass, Drumcomputer in wechselnder Zusammensetzung aus Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Wien. Chef war der Kurzhaar-Iro-Träger Paul Cuska.

Die Band klang nach Sisters of Mercy, Christian Death, Bauhaus und so finsterem Zeug und hatte Airplay auf FM4. Ich kannte sie und war Ende 94 Fahrer eines der Ford-Transit-Busse, mit denen es samt Fans aus der Goth- und Punkszene mit Leder, Gummi und Kräutern auf England-Tour ging. Das wurde wild. Wir fuhren von Innsbruck nach Nottingham (20 Stunden), vor Calais ging um Mitternacht der Sprit aus, keine Tankstelle, in einer Wohngegend half uns jemand. Vor dem Gig eine Stunde dösen, frühmorgens Party zu Hause bei Locals. Es folgten Konzerte und Wohnungsfeste in Birmingham, London. Dort war der Gig im legendären Marquee-Club, gleich danach fuhr ich den Bus nonstop bis Köln und gab das Steuer ab. In den 2000ern haben sich Kiss the Blade verflüchtigt, so wie die Jahre und die unkorrekte Unverkrampftheit von einst. (wg)

Ins Bett mit der „Besten Band der Welt“

Clemens Fabry

Egal, wo in Österreich Die Ärzte konzertierten (viel weiter reichte der bescheidene Radius von Villach aus damals nicht), ich musste unbedingt dort hin. Das Budget war meist knapp, rund um das Ticket waren bei solchen Konzert-Ausflügen also nicht viele Extras drinnen. Für Bandmerch blieb da kein Geld. Bei ihrem Konzert 2007 in Wien leistete ich mir aber ausnahmsweise den „Luxus“ eines Tour-Shirts. Damenschnitte und Größe XS waren damals nicht selbstverständlich. Vor Ort herrschte viel Andrang. Gelegenheit zum Anprobieren? Niemand probiert ein Band-Shirt vorher an. Frau greift also verlegen zur kleinsten Größe. Das Shirt, so cool es auch aussieht, war allerdings im Alltag nicht wirklich tragbar. Zu lang, zu weit, der Stoff war dick und gefühlt jedes Haar blieb daran haften. Um mein Ärzte-Shirt trotzdem tragen zu können, wurde es also zu meinem Lieblings-Schlafleiberl. (gutz)

Das Whitney-Houston-Leiberl durfte nie gewaschen werden

Kein einziges ist im Container gelandet, auch wenn sie lange nicht mehr angezogen werden, manche auch gar nicht mehr passen. Das Zwan-Shirt etwa, gekauft nach einem Regenguss beim allerletzten Auftritt der besagten Band auf einem gatschigen Feld nahe St. Pölten, oder das graue mit dem Konterfei von Axl Rose, das man nicht mehr erkennt, weil es seinerzeit so oft von Waschmaschine und Trockner malträtiert wurde. Nur ein Leiberl in diesem heiligen Altkleiderstapel ist ungewaschen, und wird es wohl immer bleiben. Es stammt von Whitney Houstons Bodyguard-Tour 1993. Zu verdanken habe ich es meinem Lieblingsonkel, der mir den heiligen Gral der Popkultur offenbarte und zwischen 5 und 15 meinen Musikgeschmack prägte. Er machte mich mit den Mehroktavenstimmen sowohl von Axl Rose als auch von Whitney Houston bekannt. Zweiterer lauschten wir gemeinsam in der Linzer Sporthalle, wo ich vor dem Konzert ein Leiberl ergatterte, das ich auch gleich anzog. Nach „How Will I Know“ muss es gewesen sein, dass die Popdiva nach vorne schritt und die Hände derer in der Mitte der ersten Reihe abklatschte, meine und jene des Onkels inklusive. Ein paar Tage schaffte ich es immerhin ohne Händewaschen. Das Leiberl aber sah nie die Waschmaschine – und wurde auch nicht mehr angezogen. (eu)

Ein Sänger, der höchstpersönlich verkauft

Calexico waren einfach immer schon da. Im Ohr, im Hintergrund. Musik-zum-Nebenbei-Hören, im Auto oder im Zimmer. Und dann, 2016 (zu ihrem 20-Jahr-Jubiläum!), waren sie auf der Donaubühne in Tulln, als ich sie endlich live gesehen habe. Tex-Mex-Musik an der grau-schlammigen Donau, das hatte was, das hat uns alle mitgerissen. Am Schluss dann der obligatorische Besuch des kleinen hölzernen Merchandising-Stands. Dort war die Überraschung groß: Ganz nonchalant mischte sich Sänger und Gitarrist Joey Burns unter die Verkäuferinnen und bediente uns Fans, als wär’s sein Nebenjob. Und die Überraschung war noch größer, als er so mir nichts, dir nichts aus dem Häuschen trat und das soeben erworbene T-Shirt signierte – auf dem Rücken meines Ehemannes. Ein kurzer Wortwechsel, ein paar Lacher, und schon gingen wir alle ganz beglückt und bestückt mit einem coolen, signierten Shirt von dannen, im Ohr Calexicos nachhallender Tucson-Desert-Rock. (ab)