Rangnick bestätigt Pentz als Nummer eins

In Abwesenheit von Stammtormann Alexander Schlager wird Patrick Pentz gegen Frankreich das Tor hüten.

Patrick Pentz fungiert im ersten EM-Match der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Montag (21.00 Uhr/live ServusTV und ARD) in Düsseldorf gegen Frankreich als Einsergoalie. Das bestätigte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag in Berlin. Der Salzburger stehe „zurecht und verdientermaßen“ im Tor, sagte Rangnick.

Pentz war in der abgelaufenen Spielzeit Stammkeeper bei Bröndby. „Er hat Rhythmus, Spielpraxis und hat eine gute Saison gespielt. Nach dem Ausfall von Alexander Schlager ist er die logische Nummer eins“, erklärte Rangnick. Salzburg-Keeper Schlager, zuletzt in der EM-Quali gesetzt, zog sich Anfang Mai eine Knieverletzung zu und wurde nicht rechtzeitig für das Turnier fit. (APA)