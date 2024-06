Die neue Verletzlichkeit der Städte

Viel, weil sie dort deutlich früher sehr hohe Urbanisierungsraten hatten. Und Lateinamerika war schon immer sehr stark von diesen sozialräumlichen Ungleichheiten geprägt – die nahmen in den vergangenen Jahren auch in europäischen Städten zu. In Santiago de Chile haben wir gegenüber Hitze besonders vulnerablen ärmeren Haushalten geraten, die Dächer weiß zu streichen. Wir sprechen da freilich nicht von Dächern wie in Wien, das sind einfachere Häuser, teils mit Wellblechdächern. Ein anderes Beispiel – und das können wir auch in Wien machen – waren Baumpatenschaften: Sie zeigen den Mehrwert von Grün und schärfen gleichzeitig das Verantwortungsbewusstsein dafür, dass man diese Bäume gießen und sich darum kümmern muss. Es gilt generell, den Austausch zwischen den Städten zu fördern: Aber wir brauchen nicht nur Best-Practice-Beispiele. Wir brauchen auch Austausch darüber, was nicht so gut lief, damit wir da voneinander lernen können.