Stilkolumne: Gartenclogs haben die Straße erobert

Er ist praktisch, bequem und heiß begehrt: Der Gartenclog hält Einzug in die Modeblase, von Paris bis New York.

In Paris werden Stilaffine eigentlich immer inspiriert, nicht umsonst ist es die Modemetropole. Aktuell trägt man dort Schlapfen. Besonders gern einen braunen Gummi-Gartenclog aus Hanf, lokal produziert vom Label Plasticana, den man sich drüben in New York sogleich zu eigen machen wollte: Trotz französischer Herkunft und rustikaler Optik (oder gerade deswegen) firmiert der Hanf-Patschen auf TikTok als „the ,I live in Brooklyn‘-shoe“. Das hat etwas Ironisches, wenn man an die hohe Bodenversiegelung des Viertels denkt. Vielleicht ein Ausdruck der Sehnsucht nach mehr Grün. Im Netz hat längst ein Meme dazu die Runde gemacht: „Der Garten, den meine Clogs bald zu sehen glauben“ steht am Bild einer gepflegten Grünanlage, daneben: „Was meine Clogs tatsächlich sehen“ – Asphalt und dichte Bebauung.

Man stylt ihn freilich in Brooklyn recht urban, eh wie in Paris, mit übergroßer Lederjacke, lockeren Jeans, XXL-Scrunchie im Haar oder Balaclava am Kopf. Weil das spezifische Modell rutschfest und wasserdicht ist, kam es vornan übrigens bei Küchenpersonal gut an. Erst dann wurden Laufsteg und Straße erklommen.

Der Clog als solches ist im Vorjahr schon zum Lifestyle-Schuh erblüht, darf in seiner Form und Farbe heuer aber noch einmal reduzierter sein (wie Frankreichs Gummi-Schlapfen), und zeigt selbst auf den wichtigsten roten Teppichen Präsenz. Schauspieler Josh O’Connor, aktuell im Film „Challengers“ zu sehen, hat ein Paar zur Met-Gala ausgeführt, wohl mit keckem Vermerk auf den Dresscode „The Garden of Time“. Sogar „Sex and the City“-Liebling Carrie Bradshaw hat 2023 ihre Manolo Blahniks gegen Birkenstock-Clogs getauscht, und Selena Gomez wurde kürzlich mit Patschen zum adretten Tüllkleid abgelichtet. Zwar war sie nur am Filmset unterwegs, im Netz wurde die Kombi trotzdem als Modeimpuls begriffen. Erste Nachahmerinnen schlurfen aufgebrezelt sogar schon durch Wien.

Selena Gomez am Filmset in New York, im adretten Kleidchen und mit Schlapfen. Gotham/GC Images/Getty Images