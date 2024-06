Die italienische Lehrerin stand in Ungarn vor Gericht. Ihr wurde zur Last gelegt, eine Gruppe Rechtsextremer angegriffen zu haben.

Die italienische Lehrerin stand in Ungarn vor Gericht. Ihr wurde zur Last gelegt, eine Gruppe Rechtsextremer angegriffen zu haben. Reuters / Marton Monus

Die Italienerin kommt nach Erwerb eines Mandates im Europäischen Parlament frei, da ihr nun Immunität zusteht.

Die wegen schwerer Körperverletzung in Budapest angeklagte italienische Linksaktivistin Ilaria Salis kann Ungarn verlassen. Dies hat ihr Verteidiger György Magyar am Freitag der APA gegenüber bestätigt. Salis hatte bei den EU-Wahlen in Italien den Einzug ins EU-Parlament geschafft, wodurch ihr Immunität zustünde.

Das zuständige Budapester Gericht stimmte letztlich nach Vorlage der Beweise über das gewonnene EU-Parlamentsmandat dem Antrag der Verteidigung zu, Salis aus dem Hausarrest zu entlassen. Auch werde die gezahlte Kaution in Höhe von 16 Millionen Forint (rund 40.000 Euro) zurückgezahlt. Laut Magyar wird der Vater von Salis seine Tochter noch am Freitag in Budapest abholen. Der Anwalt erinnerte daran, dass der Immunitätsausschuss im neuen EU-Parlament entscheiden werde, ob das Immunitätsrecht von Salis aufgehoben werde. Dabei sei es die Pflicht der ungarischen Behörden um Aufhebung des Immunitätsrechtes von Salis zu ersuchen.

Die Volksschullehrerin war als Kandidatin eines Bündnisses aus Linken und Grünen (AVS) bei den EU-Wahlen angetreten. Ihr wurde zur Last gelegt, mit anderen Beteiligten aus der linken Szene im Februar vergangenen Jahres in Budapest eine Gruppe von Rechtsextremen gewaltsam angegriffen zu haben, die der Waffen-SS und ungarischer Soldaten gedenken wollten. Dabei wurden nach Angaben der Behörden neun Menschen verletzt, sechs davon schwer. Bei ihrem Prozess in Ungarn hätten ihr bei einer Verurteilung bis zu elf Jahre Haft gedroht. (APA)