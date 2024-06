„Jeder zweite von uns trägt Milben herum“

Zur Person

Tobias Pfingstl (46) studierte an der Uni Graz Zoologie, um an Raubtieren zu forschen. Dann schrieb er seine Diplomarbeit über das komplexe Paarungsverhalten winziger Milben – und wurde Acarologe. Nach dem Doktorat arbeitete er mehrere Jahre auf den Bermudas, in der Karibik, in Japan und in Südafrika. Heute ist er Lektor und wissenschaftlicher Projektleiter an der

Uni Graz. Schwerpunkte: Bio­diversität, Evolution, Biogeografie, Morphologie, Molekulargenetik, Entwicklungsbiologie, Ökologie, Systematik. Er lebt mit seiner ­Familie in Graz.