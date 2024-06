Da kann man halt nichts machen

Manche Dinge muss man einfach hinnehmen. Aber eben nur manche.

Einen wunderschönen guten Morgen!

Heute geht es um Fatalismus. Sich der vermeintlich unabänderlichen Macht des Schicksals hinzugeben, liegt mir zwar ziemlich fern – da könnte ich ja als Journalistin gleich einpacken. Aber als Privatperson ist mir gerade gedämmert, wie schicksalsergeben auch ich manche Dinge hinnehme bzw hinnehmen muss.

Während ich diese Zeilen schreibe, warte ich nämlich daheim auf den Installateur. Zum vierten Mal innerhalb weniger Wochen – und dies wegen ein und desselben Problems: Im Badezimmer hatten wir unlängst einen Wasserrohrbruch. Der erste Termin des durchaus freundlichen Installateurs (wenigstens etwas) galt dem Aufstemmen und der Beschädigung nicht weniger Fliesen. Der zweite Termin galt der WC-Spülung, die aufgrund des ersten Termins undicht geworden war und den Fußboden unter Wasser gesetzt hatte. Der dritte Termin galt der Verfliesung. Der heutige vierte Termin gilt dem Ersatz eines Teiles, das beim dritten Termin kaputtgegangen war.

Ich möchte Ihnen nicht verschweigen, dass zwischendurch ein anderer Installateur bei mir war – nämlich jener der Wohnung über mir. Dort wurde nämlich ein neues Badezimmer gemacht, bei mir gab es kurze Zeit später einen nassen Fleck an der Decke. Des Rätsels Lösung: Installateur Numero zwei hat bei der Dichtung der Dusche ein bisschen was vermurkst. Achselzuckender Hinweis seinerseits: „Des kann passiern.“ Wenigstens ist er sich selbst gegenüber aufrichtig gnädig.

Es ist wirklich nichts Persönliches, aber ich kann Installateure nicht mehr sehen. Und ich frage mich schön langsam: Ist das normal oder ist es der berühmte Fachkräftemangel, den wir KonsumentInnen nun zu spüren bekommen? Wissen die überhaupt, was sie tun? Ich bin jedenfalls so etwas wie eine Gefangene des Systems: Ich nehme das alles knurrend hin, mein Installateur hat schon ein bissi Angst vor mir, aber er kann trotzdem recht entspannt sein: Dass ich zu einem Konkurrenzunternehmen wechsle, ist eher unrealistisch, weil es dort vermutlich dasselbe Problem in Grün gäbe. Siehe Installateur der Wohnung oben.

Ich bin also notgedrungen fatalistisch. Als Privatperson. Mein Mantra: „Es ist, wie es ist. Ich werde es nicht ändern können.“

Als Journalistin sehe ich das ganz anders, obwohl das ehrlich gesagt nicht sonderlich viel zu bringen scheint. Seit wirklich vielen Jahren hau ich bei jedem Postenschacher, bei jedem politisch besetzten Job in die Tasten. Trotzdem muss ich wieder einmal hinnehmen, dass sowohl die Spitzen der Finanzmarktaufsicht (FMA) als auch jene der Nationalbank nicht nur zeitgerecht vor der Nationalratswahl ausgeschrieben wurden. Es wird auch völlig ungeniert darüber diskutiert, welche bzw. wie viele der zur Disposition stehenden Posten an welche Partei gehen.

Soll ich einfach „chillen“, also die nahenden Personalia mit einer nervenschonenden Portion Fatalismus hinnehmen? Nie und nimmer! Und ich erkläre Ihnen anhand eines recht aktuellen Beispiels, warum: Vor rund einem Monat wurde bekannt, dass der ehemalige rote Bundeskanzler Alfred Gusenbauer in seiner Funktion als Aufsichtsratschef von René Benkos Signa ein E-Mail an die Finanzmarktaufsicht versandt hat. Es war kein mittlerweile allgemein übliches Beschwerde-Kontaktformular, sondern ein Schreiben an „Heli“. An FMA-Chef Helmut Ettl also, ebenfalls der roten Reichshälfte zugehörig. Es ging in dem Mail um eine Warnung der EZB an Banken, bei der Kreditvergabe an Signa vorsichtig zu sein. Und „Gusi“ bat „Heli“ um „Unterstützung bei der Aufklärung der Sachlage“.

Nun, ganz offensichtlich hat das eh nichts gebracht, und die FMA betont auch, dass sie das E-Mail lediglich an die EZB-Bankenaufsicht weitergeleitet habe. Trotzdem: Wir sehen an diesem recht ungustiösen Beispiel recht anschaulich, wozu politische Postenvergaben (vermeintlich) gut sind. Und warum sie schleunigst abgedreht werden sollten. Dieses „Den kenn ich, der schuldet mir“-Verhalten sollte tunlichst im Keim erstickt werden.

Ich habe diese Woche recherchiert, wie es in FMA und Nationalbank personalpolitisch weitergehen könnte. Und ich sage gleich: Im Keim wird da gar nichts erstickt. Die fatalistische Grundhaltung der Politik prallt also wieder ungebremst mit meiner ethischen Grundhaltung zusammen. Ich fürchte, ich habe da letztlich keine Chance, so fatalistisch bin ich immerhin.

Übrigens: Der Installateur hatte das falsche Ersatzteil bestellt, er muss noch einmal kommen.

Schönes Wochenende!

Hanna Kordik

hanna.kordik@diepresse.com

P.S. Apropos Fatalismus: Die Fußball EM werde ich als völlig Fußball-Desinteressierte wohl oder übel über mich ergehen lassen müssen. Aber dieser Vodcast ist eine große Empfehlung!