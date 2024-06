Demokratie als „gemeinsamer Glaube“ ist nicht als Angriff zu verstehen

Replik auf Ulrich Körtner. Durch die Einführung eines Unterrichtsfachs „Leben in einer Demokratie“ ändert sich am Religionsunterricht genauso wenig wie etwa am Mathematikunterricht.

Der Wiener Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) forderte diese Woche ein verpflichtendes gemeinsames Unterrichtsfach „Leben in einer Demokratie“ für alle Kinder ab der Volksschule – zusätzlich zum Religionsunterricht. Mit ein Grund für die Erneuerung der Forderung ist die jüngste Erhebung der religiösen Bekenntnisse an Wiener Volksschulen: In der Zuwanderungsgesellschaft wird auch der Glaube immer vielfältiger. Unter anderem stellen Muslime an Wiener Volksschulen mit einem Anteil von 35% anteilsmäßig bereits die größte konfessionelle Gruppe. Glaube ist Privatsache und entzieht sich in einer liberalen Demokratie der Bewertung durch den Staat. Ein so großer demografischer Wandel läuft allerdings nicht ohne Konflikte und Widersprüche ab – so ehrlich muss man sein!

Angesichts dieser Entwicklungen braucht es mehr denn je ein verpflichtendes gemeinsames Unterrichtsfach „Leben in einer Demokratie“. Demokratie-, Werte- und Ethikvermittlung müssen auf einer gemeinsamen Grundlage stattfinden. In diesem Fach wird außerdem Wissen über alle anerkannten Religionen vermittelt – für alle gemeinsam in einem Klassenzimmer.

Ein Diskurs in der Sackgasse

Die Art und Weise, wie sich der Diskurs in den folgenden Tagen entwickelte, war allerdings ein gutes Beispiel, wie eine ernsthafte Debatte zu einer verkürzten Diskussion gemacht wird – womit diesem sensiblen Thema alles andere als gerecht getan wurde. Eine erfreuliche Ausnahme war – in diesem Fall – Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP), welche den Vorstoß nach einem Demokratieunterricht ausdrücklich begrüßte. Ansonsten zeichnete sich der politische Mitbewerb weitgehend durch theatralischen Aufschrei aus, indem Wiederkehr unterstellt wurde, er wolle den Religionsunterricht aus den Schulen verbannen. Der „Presse“-astkommentar „Ist Demokratie jetzt die neue Religion?“ des geschätzten Ulrich Körtner schlug leider in die gleiche Kerbe – was ich sehr bedauere.

Mir ist wichtig zu betonen: Durch die Einführung eines Unterrichtsfachs „Leben in einer Demokratie“ ändert sich am Religionsunterricht genauso wenig wie etwa am Mathematikunterricht. Im Gegensatz zum konfessionellen Religionsunterricht wird es aber nicht möglich sein, sich vom Demokratieunterricht abzumelden. Das Unterrichtsfach „Leben in einer Demokratie“ ist ergänzend zum Religionsunterricht zu verstehen – und ersetzt diesen nicht.

Als praktizierender Katholik behaupte ich aus voller Überzeugung (vgl. Mt 22,21): Wenn wir Glaube und Herkunft gegenüber Rechtsstaat und Zukunft priorisieren, werden wir als Gesellschaft scheitern! Hingegen: Wenn wir das Gesetz und unsere Werte – im Fall eventueller Unvereinbarkeiten – über Gebetbücher und Religion stellen, ist es egal, wer welches (oder gar kein) Religionsbekenntnis hat.

Genau diese gemeinsamen Werte müssen in allen Klassenzimmern gleich vermittelt, verteilt und gelebt werden. Wenn die Demokratie als „gemeinsamer Glaube“ bezeichnet ist, ist das also ganz und gar nicht als Angriff, Entwertung oder Konkurrenz zu den Religionen zu sehen, sondern im Gegenteil die unverzichtbare Grundlage dafür, dass in einer pluralistischen Gesellschaft jeder, der dies möchte, seinem Glauben frei und ungehindert nachgehen kann.

Karl-Arthur Arlamovsky (*1972) ist studierter Jurist und Physiker, Rechtsanwalt. Seit 2020 Neos.-Mitglied im österreichischen Bundesrat und seit 11. Juni Abgeordneter zum Nationalrat.

