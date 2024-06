Alien aus Jugoslawien in Wien-Neubau: Hartes von Mateja Meded

Mateja Meded erzählt bei „Fotzenschleim-Power gegen Raubtier-Kaputtalismus“ im Kosmos-Theater die Geschichte einer Frau „aus einem Land, das gar nicht mehr existiert“.

Mitten im siebten Bezirk, im Herzen der Bestie namens Gentrifizierung, im Reich der vollwertigen Yogastudios und nachhaltigen Bioläden, läuft das Programm einer Frau, die genau dieses Milieu scharf – und nur mit homöopathischen Spuren von Liebe – kritisiert. Wie auch den vor allem auf sprachliche Korrektheit bedachten, an sozialen Realitäten weniger interessierten Queerfeminismus.

Ist dieser im Wiener Kosmos-Theater – laut Homepage ein „feministisches Haus, das weibliche * Stimmen und damit auch Gender-Balance im Theaterbetrieb fördert“ (man beachte das Sternchen) – ansässig? Das sollen Berufenere entscheiden. Schön jedenfalls, dass Mateja Meded ihr Stück „Fotzenschleimpower gegen Raubtier-Kaputtalismus“, eine Koproduktion der Festwochen und des Kosmos-Theaters, ebendort zeigt. Das spricht für Fähigkeit zu Selbstironie und Versöhnlichkeit auf beiden Seiten.

Nichts als Narben geerbt

Das Stück ist freilich, wie der Name schon sagt („Fotze“ etwa gilt als das derbste Wort für das weibliche Genital), gar nicht versöhnlich. Vielmehr Anklage und Attacke zugleich, ein zorniger Sermon am Rand der Atemlosigkeit, eine Raserei durch ein hartes Leben. Mateja Meded, geboren in Zagreb, Jugoslawien, mit sechs Jahren illegal nach Deutschland gekommen, stellt sich als „Alien“ vor, als geschlagenes Kind „aus einem Land, das gar nicht mehr existiert“, gezeichnet von Krieg und Elend, von einer Mutter, die ihr eingeredet hat, dass die Männer an allem schuld seien, von einem Vater, der ihr nichts hinterlassen hat als Narben. Mit einer Handgranate als einzigem Besitz. Mit dem nachhaltigen Gefühl: „Zwischen der Realität und mir ist überall Stacheldraht.“

So, erzählt sie, kam sie in eine deutsche Gesellschaft der Erben, der Gewandten, Bessergestellten. Ins Soziotop der Menschen, für die ihre Mutter geputzt hat. Die im Diskurs selbstsicher sind, locker Bücher schreiben und in „korrekten Bookshops“ verkaufen, die mit Geld gegründet wurden, das von Nazis stammt. (Hier spielt Meded auf eine real existierende Buchhandlung in Berlin-Neukölln an.) In dieser Szene zwischen Yoga, Töpfereikursen und „gemeinem Gemüse“ fühlt sie sich als „Asylantenheim-Mensch“ fremd, wütend und ängstlich zugleich, gequält von Selbstzweifeln und Körperängsten, wie sie auch Ari Dayans großartiger Song „Ozempic Wegovy Mounjaro“ (benannt nach Medikamenten gegen Übergewicht) ausdrückt, den Meded spielen lässt.

Sonst trägt sie fast alles allein vor, teilweise auf einem Laufband rennend, in einem Bodysuit aus Goldlamé. Nein, sie lächelt nicht, das Süßeln der Bobos ist ihr zuwider, ihr Humor ist bitter. Etwa wenn sie über eine deutsche Bekannte erzählt, die ihr gönnerhaft riet, über ihr Leben zu schreiben – denn „jetzt lesen die Leute gern so Migrantensachen“.

Hoffentlich klingt es nicht allzu gönnerhaft, wenn man sagt: Gut, dass sie es trotzdem – oder vielleicht erst recht? – tat und tut. Ihre Sprachkunst ist scharf und groß. Und wichtig: Solche literarischen Zeugnisse – ein ähnliches, im Ton weniger wütendes, dafür zynisch-melancholisches hat die kroatisch-österreichische Kabarettistin namens Toxische Pommes verfasst – sind für eine Einwanderungsgesellschaft ganz wesentlich, wenn sie nicht in einander fremde Welten zerfallen will. Und damit, danke für das Wort, in Kaputtalismus.