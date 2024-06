Apples Siri wird künstlich intelligent

Nach dem großen Konkurrenten Samsung bringt jetzt auch Apple künstliche Intelligenz auf seine Handys und Tablets. Die Sprachassistentin Siri soll so zur allwissenden Helferin werden.

Vorlesungen, die man auf dem Handy aufzeichnen, in Text umwandeln und danach in kurzer Form zusammenfassen lassen kann; Telefonate in fremder Sprache, die das Handy synchron übersetzt; Texte für Social-Media-Kanäle oder E-Mails, die das Smartphone verbessert und neu formuliert; Fotos, aus denen man mit einem simplen Klick störende Teile oder gar andere Menschen entfernen kann; ein langer Artikel auf einer Webseite, der in wenigen Punkten zusammengefasst wird.

Nein, die Rede ist hier nicht von neuen Funktionen, die Apple bald auf dem iPhone bieten wird. Die Rede ist von Features, die es bereits seit Jahresanfang auf dem Flaggschiff-Smartphone von Samsung gibt, dem Galaxy S24 Ultra. Der südkoreanische Handyhersteller hat damit die Latte recht hoch gelegt – und Apple überspringt sie mit seinen Künstliche-Intelligenz-Angeboten nur teilweise.