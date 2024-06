Noch hat Putin nicht genug vom Krieg

Der Kreml-Chef stellt Forderungen, die der ukrainische Präsident Selenskij nicht erfüllen kann. Und das weiß Wladimir Putin auch.

Das diplomatische Aufgebot kann sich sehen lassen: US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ihr Kommen angekündigt, so wie Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, Deutschlands Kanzler, Olaf Scholz, und andere Staats- und Regierungschefs. 90 Delegationen werden am Wochenende zur Ukraine-Konferenz in der Schweiz erwartet. Dort sollen erste Weichen gestellt werden – dafür, dass der verheerende Krieg, der seit zweieinhalb Jahren im Osten Europas wütet, ein Ende findet.

Das Treffen in der Schweiz hat freilich einen Schönheitsfehler: Frieden kann man am Ende immer nur mit seinem Feind schließen. Doch der ist dieses Mal nicht dabei. Russland war nicht zum Gipfel eingeladen – und hätte in diesem Setting wohl ohnehin keinen Vertreter entsandt.