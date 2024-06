Vor 30 Jahren wurde Jack Unterweger wegen neunfachen Frauenmordes verurteilt. Nur Stunden nach der Urteilsverkündung erhängte er sich in seiner Zelle. Der Steirer galt als erster Serienkiller Europas. Doch sein Schuldspruch wurde nie rechtskräftig.

Wir Gerichtsreporter wussten damals natürlich, dass da was ganz Großes auf uns zukommt. Aber wir ahnten nicht, dass dieses Ereignis drei Jahrzehnte später immer noch als der wohl spektakulärste Prozess Österreichs gelten würde.

Zu Beginn die Eckpunkte des Falles: Am 20. April 1994 beginnt im Grazer Landesgericht für Strafsachen der Prozess gegen Jack Unterweger. Der damals 43-Jährige ist bereits wegen eines Frauenmordes im Gefängnis gesessen. Nun wird ihm vorgeworfen, zwischen September 1990 und Juli 1991 elf Prostituierte erdrosselt zu haben. Die Tatorte liegen in Österreich, Tschechien, nämlich Prag, und den USA, Kalifornien, Los Angeles. Nach 32 Verhandlungstagen, am 28. Juni 1994, also ziemlich genau vor 30 Jahren, wird der im steirischen Judenburg geborene Angeklagte in neun der elf Mordfälle schuldig gesprochen. Das Urteil: lebenslange Haft, verbunden mit einer Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Kurz darauf, in den früheren Morgenstunden des 29. Juni, erhängt sich der frisch Verurteilte in seiner Zelle. Dafür benutzt er eine Kordel seiner Trainingshose.