Sepp Straka, der Spezialist für ein „Hole-in-One“

Erstes Hole-in-One im laufenden Turnier: Sepp Straka gelingt ein Highlight.

Viel Schatten, aber auch einiges an Licht hat es für Sepp Straka am Freitag bei den US Open gegeben. Österreichs Aushängeschild fabrizierte zwar auf seiner 2. Runde in Pinehurst auf dem dritten Loch ein Triple-Bogey, glänzte dafür wenig später auf der Par-Drei-Neun mit einem seltenen Hole-in-One. Es war das erste Mal im laufenden Turnier, dass ein Spieler ein Loch mit nur einem Schlag finalisieren konnte. Dem 31-Jährigen gelang dieses Kunststück erstmals auf der PGA-Tour.

Der gebürtige Wiener, der nach dem ersten Tag auf Platz 16 gelegen war, fiel danach Kollegen und seinem Caddie um den Arm. Auf dem neunten Loch war zuvor nur Peter Jacobsen (2005) und Zach Johnson (2014) ein Hole-in-One gelungen. Für Straka war es ein Befreiungsschlag, machte er dadurch doch wieder einen großen Schritt in Richtung Verbleib im Turnier am Wochenende. Seine beste Platzierung bei den US Open war 2019 bei seinem Debüt ein geteilter 28. Platz. In den vergangenen Jahren hatte er jeweils den Cut verpasst.