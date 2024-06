Prinzessin Kate kehrt in die Öffentlichkeit zurück

Kate will wieder öffentlich auftreten: Hier in Wimbledon 2023.

Kate will wieder öffentlich auftreten: Hier in Wimbledon 2023. APA / AFP / Glyn Kirk

Prinzessin Kate meldet sich auf Instagram zu Wort und gibt einen öffentlichen Auftritt bekannt. Es ist der erste seit ihrer Krebsdiagnose.

Rund zweieinhalb Monate nach Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung kehrt Prinzessin Kate in die Öffentlichkeit zurück. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William wird am Wochenende an der Geburtstagsparade für König Charles III., ihren Schwiegervater teilnehmen. Das teilte der Kensington-Palast in London mit. Weitere öffentliche Termine sollen im Sommer folgen.

Auch auf Instagram meldete sich die 42-Jährige zu Wort. Dort bedankte sie sich bei ihren Followern für deren Unterstützung und teilte ihre Erfahrungen mit der Chemo-Therapie: „An den Tagen, an denen ich mich stärker fühle möchte ich das meiste daraus machen.“ Ihre Behandlung würde noch die nächsten Monate andauern, ließ sie wissen, doch sie würde Fortschritte machen.

Keine Termine seit Jahresbeginn

Zuletzt hatte sich Prinzessin Kate mit einem Brief bei den Irish Guards dafür entschuldigt, dass sie die Probe zur großen Geburtstagsparade wegen ihrer Krebserkrankung verpasst hatte. Kate trägt den Ehrentitel „Colonel of the Irish Guards“ und hätte deshalb eigentlich die Generalprobe am vergangenen Samstag abgenommen. Kate nahm bereits seit Jahresanfang keine öffentlichen Termine wahr. Sie war im Bauchraum operiert worden und hatte später mitgeteilt, dass bei ihr Krebs vorgelegen habe und sie vorsorglich Chemotherapie bekomme. Kate bat damals um Privatsphäre. Ihre Abwesenheit hatte anfangs etliche Spekulationen ausgelöst.

Auch Kates Schwiegervater, König Charles III., wird derzeit wegen einer Krebserkrankung behandelt. Er tritt aber seit Längerem wieder öffentlich auf. Charles hat eigentlich erst im November Geburtstag, aber die Parade zu Ehren des Monarchen findet traditionell wegen des besseren Wetters im Juni statt. (red/ag)