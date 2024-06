Reiche Amerikaner, arme Österreicher

Wieder einmal purzelten an der Wall Street die Rekorde.

Wieder einmal purzelten an der Wall Street die Rekorde. Reuters / Carlo Allegri

Auf Jahressicht hat der Leitindex S&P 500 etwa ein Viertel gewonnen, seit dem Corona-Absturz von 2020 hat er sich mehr als verdoppelt. Noch besser steht der Nasdaq da. Das freut vor allem die US-Amerikaner.



Stefan Riecher

Economist-Korrespondent in New York





Guten Morgen aus New York,

wieder einmal purzelten in der Vorwoche an der Wall Street die Rekorde. Angetrieben von Apple, das nun ebenfalls von dem Hype um die künstliche Intelligenz erfasst wurde, moderater als erwarteten Inflationszahlen sowie der Aussicht auf eine Zinssenkung im Herbst schnalzten der Nasdaq und der S&P 500 Index nach oben und legten neue Allzeithochs hin. Auf Jahressicht hat der Leitindex S&P 500 etwa ein Viertel gewonnen, seit dem Corona-Absturz von 2020 hat er sich mehr als verdoppelt. Noch besser steht der Nasdaq da, seit dem Frühjahr 2020 haben Aktionäre in etwa 150 Prozent verdient.