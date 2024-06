Die Drogentoten und die Politik

Der Umgang mit Drogen ließ sich leicht in politisches Kapital umwandeln. Doch was brachte die Kriminalisierung des Rauschgiftkonsums? Ein Beitrag zu einer aktuellen Debatte.

Wer sich vor 200 Jahren in der westlichen Welt Drogen besorgen wollte, als Aufputschmittel, um Schmerzen zu bekämpfen, die Lebensgeister aufzufrischen oder die innere Unruhe zu bekämpfen, ging in die Apotheke. Er erhielt dort Pillen, Tinkturen, Pülverchen, ohne Rezept, ohne Beipackzettel, und natürlich ohne dass sich zuvor eine Arzneimittelbehörde um Inhaltsstoffe, Dosierung und Verträglichkeit gekümmert hätte. Zwischen Drogen und Medikamenten gab es keinen Unterschied.

Wer zwei Jahrhunderte später Drogen kaufen wollte, zog sich die Kapuze tiefer ins Gesicht und traf sich mit dem Dealer seines Vertrauens. Wurde er erwischt, riskierte er je nach Land Gefängnis oder Geldstrafe, Ausgrenzung, Stigmatisierung. Die Verachtung der Mehrheitsgesellschaft für ihn, den „Junkie“, war ihm gewiss. Am Abend, auf der Couch, bei Alkohol, Schokoriegel und Zigaretten, konnte der Bürger ja im Fernsehen sehen, wie ein solches Leben endete, in Illegalität und Drogenelend. Eigene Erfahrung fehlte in der Regel, es waren Fantasien von moralischer Ausschweifung und sozialem Niedergang.