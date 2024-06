Von Greißlern, Fabriken und Wirtshäusern

Die ehemalige Spinnerei in Pottendorf, Niederösterreich.

Die ehemalige Spinnerei in Pottendorf, Niederösterreich. Viennaslide/Construction Photography/Avalon/Getty Images

Ein Bildband dokumentiert den Verfall im Industrieviertel unter dem Wienerwald.

Der Fotokünstler János Kalmár hat sich mit Bildbänden über einstige Industrie- und Handelsbetriebe in Niederösterreich bereits einen Namen gemacht. Jetzt nimmt er das Industrieviertel „unter die Lupe“. Dieses Viertel unter dem Wienerwald entwickelte sich seit dem 18. Jahrhundert aus kleinen Anfängen der Eisen- und Metallverarbeitung zu einem wichtigen Zentrum mit großen Industriebetrieben: In Ternitz begann schon um 1800 die Maschinenrevolution; in Pottendorf befand sich die erste große mechanische Spinnerei Kontinentaleuropas. Die Textilindustrie blühte, denn der wichtige Verkehrsstrang von der kaiserlichen Metropole Wien bis zum Ausfuhrhafen Triest führte hier durch.

Diese verschwundene Pracht in seiner Hinfälligkeit zu dokumentieren, ist Kalmárs Bestreben. Zwischen dem Wienerberg und Gloggnitz, Mödling, Traiskirchen, Baden, Pottendorf, Wiener Neustadt, Neunkirchen bis knapp zum Semmering suchte der Fotokünstler verfallene Objekte, sinnfällige Zeugen einer großen Vergangenheit. Dazu gehören neben Industrie- und Gewerbebetrieben freilich auch leer stehende Greißlereien, Wirtshäuser, Hotels …