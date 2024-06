Gesuchter Einbrecher in Wien festgenommen

Gegen den 38-jährigen Deutschen bestand ein Festnahmeauftrag der Staatsanwaltschaft Wien, er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Ein wegen zahlreicher Einbrüche und Sachbeschädigungen gesuchter Mann ist Freitag zeitig in der Früh in Wien-Landstraße in einer Unterkunft für Wohnungslose festgenommen worden. Gegen den Deutschen bestand ein Festnahmeauftrag der Staatsanwaltschaft Wien, weil er verdächtigt wird, diverse Eigentumsdelikte begangen zu haben. Der 38-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht. (APA)