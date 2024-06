Wifo-Chef für neues Steuersystem: Wenn der Lohn pro Stunde zählt

Die Attraktivität von Teilzeit hängt auch mit der Berechnung der Lohnsteuer auf Jahresbasis zusammen. Das wäre anders, wenn die Steuerprogres­sion vom Stundenlohn abhängen würde.

Es waren positive Arbeitsmarktzahlen, die von der Statistik Austria unlängst veröffentlicht wurden. Trotz der konjunkturellen Flaute nahm die Beschäftigung in Österreich im ersten Quartal des Jahres neuerlich zu. 4,44 Millionen Menschen waren in den ersten drei Monaten erwerbstätig, um fast 21.000 mehr als noch vor einem Jahr. Allerdings hatte die gute Nachricht auch einen negativen Beigeschmack. So sank die Zahl der Vollzeitstellen nämlich um beinahe 23.000. Der Zuwachs in Summe war nur möglich, weil jener der Teilzeitstellen noch stärker anwuchs.

Österreich wird immer mehr zu einer Teilzeit-Republik. Bei den Frauen arbeiteten im ersten Quartal des Jahres bereits 51,6 Prozent der Beschäftigten mit einer reduzierten Stundenanzahl, bei den Männern stieg der Anteil auf beinahe 14 Prozent. Mehr als jede zweite Frau und fast jeder siebte Mann arbeiteten somit bereits in Teilzeit – Tendenz weiter steigend.