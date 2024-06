Lienhart: Als ich vom Interesse Reals gehört habe, war meine nächste Frage: „Wo muss ich unterschreiben?“ Der Transfer war ein großer Schritt für mich. Nicht nur fußballerisch, auch menschlich. Ich bin in ein fremdes Land gezogen, hatte davor mit Spanisch überhaupt nichts am Hut. Mit der zweiten Rapid-Mannschaft in der Regionalliga Ost zu spielen, ist zwar schön gewesen, aber Real? Ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich nichts zu verlieren habe. Selbst wenn ich extremes Heimweh bekäme, dieses eine Jahr würde ich schon schaffen. Es sind dann drei Jahre geworden.