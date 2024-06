Historiker Alberto Grandi: „Der Parmesan stammt aus Wisconsin“

Alberto Grandi: In meinem Buch („Mythos Nationalgericht“, Anm.) widme ich genau drei Zeilen der Carbonara. Die haben ein Donnerwetter ausgelöst. Aber die historischen Quellen sind eindeutig: Pasta alla Carbonara ist ein amerikanisches Rezept, mit amerikanischen Zutaten, erfunden von Amerikanern, von US-Soldaten in Italien im Zweiten Weltkrieg: Sie vermischten Pasta mit Eipulver und Bacon. Das erste Carbonara-Rezept wurde in Italien 1954 veröffentlicht: geschlagene Eier mit Speck, Nudeln, Käse – also ein amerikanisches Frühstück mit Pasta. Später fügte Spitzenkoch Gualtiero Marchesi Panna (Obers) hinzu. Die verschwand dann wieder. Erst in den 1990er-Jahren wurde Carbonara ohne Panna zu einer Art Religion. „Ein typisch römisches Gericht“ ist sie erst seit etwa 30 Jahren.