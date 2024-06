Was kann Aktien noch antreiben?

Die US-Inflation geht wieder zurück, Anleger erwarten Zinssenkungen von der Notenbank Fed und Apple springt auf den KI-Zug auf. Nun müssen viele Erwartungen erfüllt werden, damit die Rallye weitergeht.

„Wenn’s laft, dann laft’s“, sagen die Skifahrer gern, und momentan kann man den Spruch gut auf den Aktienmarkt umlegen. Es läuft in der Tat, vergangene Woche markierten der US-Leitindex S&P 500 sowie der Nasdaq Index einmal mehr neue Rekordhochs. Mit einem Plus von fast 15 Prozent seit Jahresbeginn und dem Überschrei­ten der Marke von 5400 Punk­ten hat der S&P 500 längst die meisten Prognosen für 2024 übertroffen.

So startete der weltwichtigste Aktienindex mit etwa 4750 Punkten in das Jahr, und nahezu alle Analysten sahen den S&P 500 per Jahresende bei maximal 5400 Punkten – viele von ihnen freilich deutlich darunter. Doch die vergangene Woche zeigte in komprimierter Form, warum diese Rallye weiterhin andauert.