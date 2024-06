Art Basel: Wo die Elite der Kunstwelt Geschäfte macht

Die Art Basel stellt in einem schwierigen Marktumfeld unter Beweis, dass sie in einer anderen Liga spielt. Die Satellitenmessen kämpfen hingegen mit der Krise.

Das Spektakel beginnt am Montag mit dem Opening der Unlimited, einem auf monumentale Installationen, Skulpturen oder Performances spezialisierten Sektor, der Kunst Raum bietet, die über die Dimensionen eines traditionellen Messestandes hinausgehen. Das kann fast als Metapher für die Art Basel dienen, der wichtigsten Kunstmesse der Welt, die bis Sonntagabend läuft und das kleine Schweizer Städtchen in eine Kunstmetropole verwandelt: Hier ist alles größer, gewichtiger, teurer – und wer als Galerist oder Künstler hier vertreten ist, ist zertifiziert für den Olymp des Kunstmarktes. Hier trifft sich die Elite der Kunstwelt, um Geschäfte zu machen. Hier wird die Kunst als Ware zelebriert und hier wird entschieden, was in ist, was trendet. Und auch wenn bei den großen Auktionen zuletzt das Topsegment nicht mehr an die Preise der letzten Jahre anschließen konnte, hat die teure Ware in Basel weniger Verkaufsprobleme.

