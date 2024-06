Der Landschaftsarchitekt Enzo Enea thematisiert mit einer Naturinstallation auf der Art Basel die Verschiebung der Klimazonen. Ein Appell nicht zuletzt an die Kunstbranche, die erst spät ihr grünes Gewissen entdeckt hat.

Biennalen, Kunstmessen, Auktionen, verteilt quer über den Globus: Besonders im Frühjahr und Herbst legt die Kunstbranche einen Messe- und Auktionsmarathon hin, der sie einmal um die Welt führt. Und die Kunst reist mit. Bedenkt man die dafür benötigte Logistik für Transport, Lager und Eventbau, dann ist das der reinste ökologische Albtraum.

Die Kunstbranche hat das grüne Gewissen relativ spät entdeckt. Dabei behandelten schon in den 1960er- und 70er-Jahren Künstler wie Iain Baxter, Helen Mayer und Newton Harrison Umweltsünden wie DDT, giftige Abgase und Ölverschmutzungen. 1978 stand die Venedig Biennale unter dem Titel „Von der Natur zur Kunst“; 1982 pflanzte Joseph Beuys bei seinem 7000-Eichen-Projekt Bäume auf der Documenta.

Doch schon in den 1990er-Jahren war die Umwelt aus der Kunst fast verschwunden. Erst mit der steigenden Dringlichkeit durch den Klimawandel fand das Thema wieder Einzug in die Kunst, und erstmals stand auch die Wirtschaft hinter der Kunst unter Zugzwang, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Nachhaltigkeit wird zum Muss

Es folgten Initiativen wie die Gallery Climate Coalition (GCC), die es sich in Anlehnung an das Pariser Klimaabkommen zum Ziel gesetzt hat, die CO 2 -Emissionen aus dem Geschäftsbetrieb der Mitglieder bis 2030 zu halbieren. Es werden Konferenzen und Talks abgehalten und Auktionen zu Gunsten von Umweltprojekten veranstaltet. Auch die Art Basel ist Mitglied der GCC und hat eine lange Liste an Maßnahmen auf der Website. Beispielsweise berechnet die Messe jährlich den CO 2 -Fußabdruck aller Veranstaltungen und betreibt die Messehallen in Basel zu mehr als 90 Prozent mit erneuerbaren Energien. Um Abfall zu vermeiden, werden bei der Art Basel die Standwände wiederverwendet, Teppiche recycelt und Transporte erfolgen größtmöglich per Schiff oder Zug.

Naturinstallation schafft grüne Oase im Innenhof

Um das Umweltthema auch künstlerisch sichtbar zu machen, kooperiert die Art Basel seit 2019 mit dem Landschaftsarchitekten Enzo Enea, der im Rundhof der Messehalle eine Naturinstallation gestaltete. „Climate Nomads“ ist der Titel der diesjährigen Installation und thematisiert die Verschiebung der Klimazonen und die Auswirkung auf Pflanzen und Bäume. Für die Installation hat er mit Sattelschleppern klimaresistente Bäume, wie Kiefern, Persische Eisenholzbäume und Korkeichen in den Innenhof transportiert und für die Besucher eine grüne Oase geschaffen. Langjährige Messebesucher wie ich kennen den Hof noch unbegrünt und in heißen Jahren als unbenützbaren Backofen.

Mit der Installation will Enea für den Klimaschutz sensibilisieren, denn Bäume sind der wichtigste Sauerstoffspender, sie reinigen die Luft, kühlen die Erde und wirken dem Klimawandel entgegen. Bäume sind Eneas große Leidenschaft und Expertise. Er hat eine eigene Technik entwickelt, die es ihm ermöglicht, selbst jahrhundertealte Bäume zu verpflanzen. Die Wurzelballen sind in Treibnetze gewickelt, die in Spanien aus dem Meer gefischt wurden. Es ist ein dringlicher Appell für einen achtsameren Umgang mit der Natur, der zu einem Zeitpunkt, an dem wegen globalen Krisen Umweltthemen in den Hintergrund gerückt sind, nicht wichtiger sein könnte.

eva.komarek@diepresse.com diepresse.com/kunstwerte