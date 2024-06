Wie der Nationalismus in Frankreich populär wurde

Jordan Bardella und Marine Le Pen auf Erfolgskurs: Es gibt keine „Glasdecke“ mehr für die Rechten: Alles scheint möglich, auch der Einzug in den Élysée. Christophe Simon/afp via Getty Images

Die nationalistische Rechte bestimmt in Frankreich die Debatte und gewinnt so neue Wähler, die sich sagen: »Warum nicht?« Rechts zu wählen, ist salonfähig geworden, die Antieuropäer um Marine Le Pen sind die hegemonische Kraft in der Politik.

Die demütigende Niederlage des Präsidenten kam keineswegs überraschend – und hat doch weitreichende Konsequenzen für das ganze Land. Am 30. Juni und 7. Juli wählen die Franzosen in 577 Wahlkreisen die Abgeordneten der Nationalversammlung neu: Das verkündete Präsident Emmanuel Macron noch am Abend des europäischen Wahlsonntags. Als Sieger sonnt sich seither Marine Le Pens Kronprinz, der erst 28 Jahre junge Rechtspopulist Jordan Bardella, im Scheinwerferlicht der Medien. Seine Liste des Rassemblement National (RN) hängt mit 31,4 Prozent Stimmenanteil nicht nur die Macron-Loyalen, sondern auch alle anderen Parteien klar ab. Zusammenaddiert erhielten die Listen, die in Frankreich zur extremen Rechten gezählt werden, via vox populi an die 40 Prozent.

Frankreich ist ganz nach rechts gekippt. Seit Jahren sei eine Mentalitätsänderung in Gang gewesen, meint der Politologe Alain Duhamel, wohl einer der besten Kenner der französischen Politik. Diese erkläre, dass das Rassemblement neue Wählerschichten erobert habe, die ihm bisher eher ablehnend gesinnt waren: namentlich die 18- bis 29-Jährigen, aber auch die Pensionierten und der gehobene Mittelstand. Als TikTok-Star ist Bardella für Jugendliche zum Idol geworden.