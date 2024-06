Der schwierige Neustart Südafrikas

Südafrikas Präsident ist vom Parlament für eine weitere Amtszeit gewählt worden. Aber die Regierung ist nicht unumstritten.

Pragmatisch, schlau und hart in der Sache, so beschreiben Wegbegleiter das Verhandlungstalent von Cyril Ramaphosa. Er ist bekannt dafür, Vertrauen zu schaffen und Konsens durch Dialog herzustellen, ohne dabei die eigenen Interessen aus den Augen zu verlieren. Das war schon vor 30 Jahren so, als Ramaphosa an den Verhandlungen über den Übergang von der Apartheid zur Demokratie und der Ausarbeitung einer neuen Verfassung für Südafrika beteiligt war. Dieses Verhandlungsgeschick kam jetzt offenbar wieder zum Tragen: Mit den Stimmen politischer Gegner wurde Ramaphosa am Freitag im Parlament in Kapstadt als Staatspräsident wiedergewählt.

Die Abgeordneten seiner Partei, des ANC, die bisher eine komfortable Mehrheit gewöhnt waren und nun erstmals auf Partner angewiesen sind, brachen daraufhin spontan in Gesang aus. Die Anspannung fiel am Ende einer fast 14-stündigen Marathonsitzung von ihnen ab. Denn die Vereinbarung zwischen ANC, Democratic Alliance (DA) und Inkhata Freedom Party (IFP) über die Grundzüge für eine Regierung der nationalen Einheit war erst während der Sitzung unterzeichnet worden. Ramaphosa hatte hoch gepokert, in letzter Minute noch zwei Klauseln zur Zusammensetzung des künftigen Kabinetts und der Entscheidungsfindung zugunsten des ANC geändert. Seine künftigen Regierungspartner sprachen daraufhin von einem „Dealbreaker“, Ramaphosa musste einlenken. Der Deal war die Grundlage für seine Wiederwahl, für die Wahl der ANC-Politikerin Thoko Didiza als Parlamentspräsidentin und ihrer Stellvertreterin Annelie Lotriet von der DA.