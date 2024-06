Kreml: Westen reagiert „destruktiv“ auf Putins Bedingungen für Frieden

Der Kreml erklärte am Samstag, dass der Westen „destruktiv“ auf die Vorschläge des russischen Präsidenten Wladimir Putin für neue Friedensgespräche mit der Ukraine reagiert habe.

„Es gibt eine Menge davon, eine große Menge. Alle destruktiver Natur“, hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf die Frage geantwortet, ob es eine offizielle Reaktion auf Putins Vorschläge für weitere Verhandlungen mit der Ukraine gegeben habe, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten.

Der russische Präsident hatte am Freitag eine Waffenruhe im Gegenzug für einen ukrainischen Abzug aus den vier von Russland annektierten Gebieten angeboten. „Der Kurs des Westens und Kiews heißt, uns zu besiegen. Aber wie Sie wissen, ist das gescheitert. Heute unterbreiten wir einen weiteren konkreten realen Friedensvorschlag“, sagte Putin in einer Rede im russischen Außenministerium. Sollte sich die Ukraine aus den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja zurückziehen und auf eine Mitgliedschaft in der Nato verzichten, werde Russland „sofort das Feuer einstellen und die Gespräche aufnehmen“, so Putin.

Die Ukraine wies die Forderungen umgehend als „Augenwischerei“ zurück. Es gebe keine wirklichen Friedensvorschläge und keinen Wunsch, die Kämpfe zu beenden, erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak im Onlinedienst X. (Reuters/red.)