Māori: Der Wachstumsboom eines indigenen Volkes

Māori führen in Wellington einen Pōwhiri (Begrüßungstanz) für den Generalgouverneur von Australien auf. Getty Images

Einst glaubte man, die Ureinwohner von Neuseeland – die Māori – würden aussterben. Doch nun zeigt die Auswertung der Volkszählung aus dem vergangenen Jahr, dass ihre Zahl stark zulegt und sogar einen wichtigen Meilenstein erreicht hat.

Da wird auf den Boden gestampft, die Augen werden verdreht, die Zunge herausgestreckt. Ein wilder Schrei erschüttert einen bis ins Mark. Tanzen die Māori ihren kriegerischen „Haka“, dann wird einem heute noch angst und bange. Trotzdem standen diese so wehrhaften indigenen Völker Neuseelands Ende des 19. Jahrhunderts fast vor dem Aussterben.

Heute entwickelt sich die indigene Bevölkerung dagegen wieder blendend. So zeigt die Volkszählung aus dem Jahr 2023, deren Ergebnisse vor Kurzem veröffentlicht wurden, dass die Māori-Völker auf fast eine Million Menschen, genauer gesagt auf 978.246 Personen, angeschwollen sind. Zudem wachsen sie doppelt so schnell wie die Gesamtbevölkerung: Seit 2018 ging es um 12,5 Prozent nach oben, während die Gesamtbevölkerung im gleichen Zeitraum nur um 6,3 Prozent zunahm. Insgesamt leben laut offiziellen Zahlen etwas weniger als fünf Millionen Menschen in dem südpazifischen Inselstaat.