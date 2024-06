Ein flauschiger Geselle in Rosarot

Der Cotinus ist ein Großstrauch, der sich bestens für sonnige, eher karge und vor allem trockene Stellen eignet und der sich ab Juni in eine der absonderlichsten Blütenorgien hüllt. Der Perückenstrauch wird dann zu einer Art Riesenzuckerwatte in Rosa.

Jetzt im Juni beginnt ein einzigartiger Strauch zu blühen: Der Perückenstrauch Cotinus treibt zuckerwatteartige Gebilde in Rosa und hüllt sich damit vollständig ein. Ein großer, blühender Perückenstrauch ist ein sensationeller Anblick, die filigranen Gebilde, in denen sich die winzigen Blüten und später Samen verbergen, wirken wie flauschige rosarote Wolken. Allerdings tut man gut daran, sich die zu wählende Sorte gut zu überlegen. Es gibt mehrere, und die meisten Leute greifen zu jenen mit den dunkelrot gefärbten Blättern. Diese blühen zwar auch hübsch, jedoch lang nicht so flauschig wie die grünblättrigen. Die Lösung dieses Dilemmas ist einfach: Pflanzen Sie beide.