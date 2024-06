Sportmediziner: „Bitte nicht zu viel Zeit in Dehnen investieren“

Robert Fritz: Es dürfte tatsächlich eher sinnlos sein. Auch wenn wir uns die aktuelle Datenlage anschauen. Dehnen ist etwas, was man unheimlich gern machen kann, wenn es einem guttut. Jeder, der einfach gern am Abend mal dehnt, weil er es schön findet, weil es ihn herunterholt, ja, gern. Aber wenn Patienten zu mir kommen und sagen: „Ich habe keine Zeit für Krafttraining, weil ich muss ja so viel dehnen“, da kann ich nur sagen, leider ist das für mich ein Blödsinn. Das braucht es nicht.