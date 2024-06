Italien nach Schock mit Auftaktsieg

Italien kassiert gegen Albanien das schnellste Tor der EM-Geschichte – und dreht im Anschluss die Partie.

Am Anfang stand in das schnellste Tor der EM-Geschichte, doch Italien, als Titelverteidiger vor dieser EM noch eine unbekannte Größe, hat sich beinah ebenso schnell wieder gefangen, drehte die Partie und gewann am Ende noch 2:1 gegen Albanien – ein Auftaktsieg, der in der schweren Gruppe B mit Spanien und Kroatien entscheidend sein könnte.

Dennoch: Drei Jahre nach dem Titelgewinn von Wembley und gut zwei Jahre nach der verpassten WM-Qualifikation gehört Italien in Deutschland nicht zu den Topfavoriten - aber das war auch beim Triumph 2021 so. Zuzutrauen ist dem Team trotzdem viel. „Wir haben eine Mannschaft, die sicherlich unterschätzt wird, aber sehr konkurrenzfähig ist“, sagte Ex-Weltmeister Gianluigi Buffon, der Delegationsleiter der Italiener ist. „Wir versuchen, die magischen Nächte zu wiederholen, wir haben den gleichen Geist wie 2021“, sagte Tormann Gianluigi Donnarumma.

Albanien schreibt EM-Historie

Doch der Schock von Albaniens Nedim Bajrami, der nach einem kapitalen Abwehrfehler nur 22 Sekunden nach Anpfiff ins Tor traf und damit so schnell wie noch nie jemand bei einer EM-Endrunde, schien die Zweifler zu bestätigen, die das Team begleitet hatten. Nicht nur wegen der verpassten WM 2022. Der Wettskandal, in den mehrere Nationalspieler verwickelt waren, und Rassismus-Vorwürfe gegen Auswahlspieler Francesco Acerbi überschatteten die Vorbereitung. Stürmer Gianluca Scamacca fehlte im März im Aufgebot, weil er nächtelang Playstation gespielt haben soll. Mittelfeldspieler Nicolò Barella jedenfalls ist nach langwierigen Muskel-Beschwerden rechtzeitig fit geworden und traf sehenswert per Distanzschuss zum 2:1 (16.) – die Wende, nachdem Abwehrchef Alessandro Bastoni per Kopf ausgeglichen hatte (11.).

Nur knapp zehn Monate hatte Teamchef Luciano Spalletti Zeit, um der Squadra Azzurra seine Vorstellungen zu vermitteln, nachdem sich Europameister-Coach Roberto Mancini überraschend in Richtung Saudiarabien verabschiedet hatte. Spalletti kam als Meistertrainer von Napoli - entsprechend groß sind die Hoffnungen in den neuen „commissario tecnico“. „Fahren wir nach Berlin, Lucio“, titelte der „Corriere dello Sport“ mit Blick auf das Finale im Olympiastadion am 14. Juli.

Für Spalletti ist das auch eine Verpflichtung seinen Landsleuten gegenüber. Seine Mannschaft lebe den Traum vieler Kinder, die täglich müde und mit kaputten Knien auf den Bolzplätzen spielten. „Für unsere Landsleute sind wir Helden, sind wir Riesen, für sie müssen wir alles geben“, forderte er. Ein erster Beweis für den italienischen Siegeswillen wurde nach dem Schock zum EM-Auftakt schon einmal angetreten. (red.)