Mindestens 217.000 Teilnehmer sollen an den Protesten gegen den möglichen Rechtsruck bei der vorgezogenen Parlamentswahl teilgenommen haben. Es gelte eine „Katastrophe zu verhindern“, sagte die Gewerkschaft.

In Frankreich sind am Samstag Hunderttausende Menschen gegen die rechtsnationale Partei Rassemblement National (RN) auf die Straßen gegangen. Die Gewerkschaft CGT sprach von 650.000 Teilnehmern im ganzen Land, darunter 250.000 in Paris, wie der Sender BFM TV berichtete. Die Polizei sprach von 217.000 Teilnehmern insgesamt. Neben Gewerkschaften hatten auch Studentenverbände und Menschenrechtsgruppen zu den Protesten aufgerufen. Sie wollen verhindern, dass der RN von Marine Le Pen die vorgezogene Parlamentswahl Ende des Monats gewinnt. Der RN-Vorsitzende Jordan Bardella dürfe nicht der nächste Ministerpräsident werden, sagte CGT-Chefin Sophie Binet am Place de la République. „Wir wollen diese Katastrophe verhindern.“

Nach jüngsten Meinungsumfragen liegt der RN knapp vor der Volksfront, einem Bündnis linker Parteien. Nach einer im Magazin „Le Point“ veröffentlichten Erhebung kommt der RN auf 29,5, die Volksfront auf 28,5 Prozent. Das von Präsident Emmanuel Macron angeführte Bündnis liegt abgeschlagen bei 18 Prozent. Macron hatte nach der deutlichen Niederlage seines zentristischen Bündnisses gegen die RN bei der Wahl zum Europäischen Parlament die vorgezogenen Parlamentswahlen angeordnet. Diese sind für den 30. Juni und 7. Juli angesetzt. (Reuters)