Ein 19-Jähriger kam aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Sein Handy setzte mit einer Notfallmeldung die Rettungskette in Gang.

Sein Mobiltelefon könnte für einen 19-Jährigen in der Steiermark zum Lebensretter geworden sein. Nachdem er in Großwöllmiß in den frühen Sonntagmorgenstunden mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen war, setzte sein Handy mit einer Notfallmeldung die Rettungskette in Gang. Der schwer verletzte Mann konnte von den Einsatzkräften geborgen, versorgt und in das LKH Graz gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kam sei noch unklar, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte. (APA)