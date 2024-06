Volksoper: Das Wort Gottes kommt aus der Kommune

Musikalisch gelungen, aktuell gedeutet, aber allzu abstrakt: „The Gospel According to the Other Mary“ von John Adams als Festwochen-Produktion.

Lazarus, come forth! – Lazarus, komm heraus!“ Kurz zuvor hat das Tamtam düster und bedrohlich aufgerauscht, dieses alte Klangsymbol für den Tod. Da war vom Stein die Rede, der erst vom Grabeingang weggewälzt werden musste. Doch nun erst scheint der Boden zu erzittern: Zart, aber bestimmt tremolieren die Kontrabässe, ein banger Klang der gestopften Hörner schiebt sich darüber. Als ob ein ferner Wind brauste, eine ungeheure Energie, die trotzdem kein Blättchen bewegt.