Das große Graben: Serbien holt Europas Lithium-Schatz aus der Erde

Trotz aller Proteste darf Rio Tinto wohl im serbischen Jadar-Tal nach Lithium graben. Für Europas E-Auto-Branche sind das gute Nachrichten.

Nun also doch. Zwei Jahre nachdem Belgrad das Projekt aufgrund heftiger Proteste begraben hat, darf der australische Bergbaukonzern Rio Tinto vermutlich dennoch im Westen Serbiens nach Lithium graben. Der begehrte Rohstoff steckt in so gut wie jedem Akku von Laptops, Smartphones, Elektroautos und Heimspeichern. Europas Industrie ist bisher jedoch auf Import aus Südamerika, Australien oder China angewiesen. Im bäuerlich geprägten Jadar-Tal soll nun die erste nennenswerte Produktion auf dem Kontinent entstehen. Bis zu 58.000 Tonnen Lithium im Jahr wollen die Australier abbauen – genug für über eine Million Elektroautobatterien.

Doch das Projekt ist hart umstritten. Rio Tinto kaufte früh Grundstücke zu überhöhtem Preis auf. Wer dabei half, sein eigenes Haus zu demolieren – und damit Druck auf die Nachbarn aufzubauen –, bekam noch mehr. Viele Anrainer und Bauern in der Gegend aber wollen bleiben und fürchten Verunreinigungen und den Verlust von Wasser und fruchtbarem Boden. 2022 gingen Zehntausende mitten im Wahlkampf auf die Straße und zwangen den serbischen Präsidenten, Aleksandar Vučić, die Notbremse zu ziehen.