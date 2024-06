EM-Auftakt für Österreich: Was ist machbar beim Nachbar?

Österreich startet mit vielen Vorschusslorbeeren in diese Fußball-Europameisterschaft. Blöd nur, dass Geheimfavoriten keine Titel gewinnen.

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, irgendwann hat man aber selbst davon genug. Heute Abend, am vierten Tag dieser Fußball-Europameisterschaft, darf auch Österreich endlich ins Turniergeschehen eingreifen. Mit dem Anpfiff gegen Frankreich hat das Warten für die neun Millionen Teamchefs im Land ein Ende. Die Erwartungen sind hoch. In Frankreich – und in Österreich.

Im Fall der Franzosen hat das mitunter historisch gewachsene Gründe. Die Equipe Tricolore ist eine echte Fußballnation, Vizeweltmeister von 2022 (bezwungen nur von Argentinien und Lionel Messi) und weiß mit Stürmer Kylian Mbappé den für viele weltbesten Fußballer in ihren Reihen. Dem nicht genug, stellt Frankreich gemessen an den Marktwerten aller Spieler hinter England auch noch die zweitwertvollste Mannschaft (1,23 Milliarden Euro) dieses Turniers.

Und Österreich? Das ÖFB-Team kann heute in Düsseldorf weder den hinter Mbappé zweitbesten Fußballer der Welt aufbieten, noch kommt es auch nur in Ansätzen an französische Marktwertsphären heran (237 Millionen Euro). Und dennoch glaubt es fest an eine Sensation. In den Köpfen von Spielern und Fans ist allein das schon ein Erfolg und zuallererst der Verdienst eines Mannes: Ralf Rangnick.

Die Visionen des Teamchefs

Der Deutsche, 65, hat Österreichs Fußballer nach einer von Defensivtaktik geprägten Ära unter Franco Foda von der Leine gelassen. Seit seinem Amtsantritt im Mai 2022 stürmen die rot-weiß-roten Nationalspieler leidenschaftlich und unerschrocken nach vorn, ganz egal, wie namhaft der Gegner auch ist. Siege gegen Fußball-Großmächte wie Deutschland, Italien und Kroatien haben ein neues Selbstverständnis kreiert, die mentalen Barrieren des Machbaren durchbrochen.

Viele internationale Beobachter und Experten verfolgen die Spiele der ÖFB-Auswahl bei dieser EM mit besonderem Interesse. Nicht wenige handeln Österreich sogar als Geheimfavoriten auf den Titel. Auch Rangnick sieht sich und seine Mannschaft in Deutschland auf einer Mission, wie er selbst sagt. Das Ziel dieser will er öffentlich nicht preisgeben. Spricht der Visionär Rangnick aber von einer Mission, ist damit gewiss nicht bloß das Erreichen der K.o.-Phase gemeint.

Träume und Realitäten

Bei aller Vorfreude und Zuversicht sei vor dem ersten Spiel der Österreicher dennoch der Tritt auf die Euphoriebremse erlaubt. Allein deshalb, um die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Zur Erinnerung: Dem ÖFB-Team fehlen bei diesem Turnier mit David Alaba und Xaver Schlager die zwei vielleicht wichtigsten Spieler in den eigenen Reihen. Zudem konkurriert Rangnicks Elf in Gruppe D mit Frankreich, Niederlande und Polen in der schwierigsten aller sechs EM-Gruppen.

Es mag langweilig bis visionslos anmuten, aber Österreich ist bei dieser EM gut beraten, nur von Spiel zu Spiel zu schauen. Sollte trotz personeller Ausfälle und der komplizierten Gruppe der Aufstieg ins Achtelfinale gelingen, wäre schon viel erreicht. Danach dürfte der sehr geheime Geheimfavorit immer noch weiterträumen.

