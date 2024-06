Pia Hierzegger vor der Premiere von „Ivo“ in Wien.

Pia Hierzegger vor der Premiere von „Ivo“ in Wien. Caio Kauffmann

Sie mag das Kollektiv, im Sport wie in der Kunst: Pia Hierzegger über das Palliativdrama „Ivo“, Theater am Fußballplatz – und ihre Lust auf die EM.

Flächenfraß, Raubbau an der Natur: Eine Frau um die Fünfzig will dem nicht länger tatenlos zuschauen. Eines Tages beschließt sie, aktiv zu werden. Sie verkauft ihre Wohnung und erwirbt ein Fußballfeld, um es vor der Versiegelung zu retten.

„Das klingt jetzt alles sehr ernst und tragisch, das ist aber auch lustig“, sagt Pia Hierzegger. „Wir wollten was über Bodenversiegelung und Klima machen, und es gibt ja diese Einheit, dass Flächen gern in Fußballfeldern gemessen werden.“ Konkret sind es 4380 Hektar Land, die in Österreich jedes Jahr verbaut werden: 6257 Fußballplätze. „Also“, sagt Hierzegger, „haben wir beschlossen, dass wir das auf einem Fußballfeld spielen wollen.“