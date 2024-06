Gewessler gibt grünes Licht für Renaturierung

Trotz des Neins der Bundesländer wird die Ministerin am Montag für das Gesetz stimmen und riskiert damit eine schwere Krise in der türkis-grünen Koalition.

„Im entscheidenden Moment will ich das Richtige tun und mich nicht verstecken.“ Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) verkündete am Sonntagnachmittag auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz ihre Entscheidung, wie sie am Montag beim Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg über das EU-Renaturierungsgesetz abstimmen wird.

Die Ministerin wird trotz aller rechtlicher Einwände dafür stimmen, denn: „Jetzt zu zögern, geht sich mit meinem Gewissen nicht aus.“ Sie habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, wolle aber „ein Signal der Entschlossenheit und des Mutes setzen“. Die Entscheidung war im Vorfeld lange diskutiert worden.