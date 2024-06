Verwirrung über Kampfpausen in Gaza

Israels Armee hat für ihren Einsatz im Süden des Gazastreifens überraschend „taktische Pausen“ angekündigt, damit mehr Hilfslieferungen das Küstengebiet erreichen. Netanjahu ist dagegen. In Israel forderten Zehntausende Ende des Krieges.

Über eine begrenzte Waffenpause des israelischen Militärs im Gazastreifen herrschte am Sonntag Verwirrung: Weder Verteidigungsminister Joaw Galant noch Premier Benjamin Netanjahu waren offenbar vorab von den Plänen der Armee informiert worden, örtlich begrenzte Kampfpausen im südlichen Gazastreifen einzulegen.

Das Militär hatte Sonntagfrüh angekündigt, im Süden des Gazastreifens eine tägliche „taktische Pause“ einzuhalten. Diese örtlich begrenzte Pause solle jeweils von 8 bis 19 Uhr gelten und die Auslieferung einer größeren Menge an Hilfsgütern ermöglichen. Die Kämpfe in Rafah, wo das Militär gegen die Hamas vorgeht, würden allerdings weitergehen.

„Narr und Dummkopf“

Netanjahu nannte den Plan „inakzeptabel“. Auch rechtsextreme Politiker übten scharfe Kritik. Polizeiminister Itamar Ben-Gvir schrieb auf X, wer diese Entscheidung getroffen habe, „während unsere besten Soldaten fallen“, sei „ein Narr und Dummkopf“. Finanzminister Bezalel Smotrich schrieb: „Die humanitäre Hilfe, die weiter an die Hamas gelangt, belässt sie an der Macht und droht, unsere Erfolge im Krieg zunichtezumachen.“

UNO und Hilfsorganisationen warnen, dass sich die ohnehin schlechte Versorgungslage für die Menschen im südlichen Gazastreifen weiter zuspitzt. Tausende haben nicht genug Trinkwasser und Essen, zahlreiche Kinder leiden an akuter Mangelernährung. Laut dem Welternährungsprogramm sind eine Million Menschen aus Rafah bei brütender Sommerhitze in einem überfüllten Gebiet entlang des Strandes eingepfercht.

Mega-Demo gegen Netanjahu

Am Samstag waren nach Angaben des israelischen Militärs acht Soldaten bei einer Explosion im Süden des Gazastreifens gestorben. Nach dem Tod der Militärs demonstrierten Zehntausende Menschen in Tel Aviv und anderen israelischen Städten. Sie forderten die Freilassung der Geiseln und ein Ende der Kampfhandlungen.

Nach Darstellung des Forums der Geiselfamilien handelte es sich um den größten Protest seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober. Damals hatten die Terrorgruppe Hamas und andere palästinensische Gruppen den Süden Israels überfallen, rund 1200 Menschen ermordet und weitere 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Im Zuge des dadurch ausgelösten Krieges wurden nach – unabhängig nicht überprüfbaren – Angaben mehr als 37.000 Palästinenser getötet.

Die Teilnehmer der Kundgebung verlangten, dass Netanjahu den Gaza-Krieg beendet, damit ein Abkommen über die von der islamistischen Terrororganisation Hamas verschleppten Geiseln ermöglicht wird.

US-Präsident Joe Biden hatte Ende Mai einen Plan vorgestellt, der auch vom UN-Sicherheitsrat unterstützt wird. Dieser sieht zunächst eine vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe von sechs Wochen vor. In diesem Zeitraum würde eine bestimmte Gruppe von Geiseln freigelassen. Im Gegenzug würden Palästinenser freikommen, die in Israel inhaftiert sind. In der nächsten Phase würden die Kämpfe dann dauerhaft eingestellt und die verbliebenen Geiseln freigelassen. In einer letzten Phase soll dem Entwurf zufolge der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen.

Israel hatte zuletzt erklärt, die Hamas habe dem US-Vorschlag widersprochen. Dem widersprach nun Hamas-Chef Ismail Hanija: „Die Hamas ist zu einem umfassenden Abkommen bereit, das einen Waffenstillstand, den Rückzug aus dem ­Gazastreifen, den Wiederaufbau dessen, was zerstört wurde, und einen umfassenden Austausch von Häftlingen beinhaltet“, sagte er im TV. Nach israelischen Angaben will aber die Hamas eine Garantie, dass es zu einem vollständigen Ende der Kriegshandlungen kommen müsse. (ag., red., basta)