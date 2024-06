Ein zaghafter Schritt in Richtung Frieden

Ukraine-Friedensgipfel. Russland werden zum Ende der Konferenz in der Schweiz klare Forderungen gestellt. Doch wichtige Länder verweigern die Unterschrift unter das Abschlussdokument.

Bürgenstock. Zwei Tage lang stand bei der Friedenskonferenz in der Schweiz die Zukunft der Ukraine im Zentrum der Gespräche: 93 Staaten hatten am Treffen nahe Luzern teilgenommen, ebenso wie zahlreiche internationale Organisationen. Allerdings war der Aggressor Russland nicht vertreten, ebenso wenig kam sein wichtigster Verbündeter, China.

Vor allem die Frage, wie Russland eingebunden werden soll, sorgte für Diskussionen. Trotzdem ist die Schweizer Bundespräsidentin, Viola Amherd, zufrieden. Sie habe „eine breite Zustimmung zu den Zielen der Konferenz gespürt“. Mit der gemeinsamen Erklärung sei ein „klarer Rahmen festgeschrieben worden“.

Territoriale Integrität

In der Abschlusserklärung hieß es, Russlands Krieg in der Ukraine verursache großes menschliches Leid und Zerstörung. Doch ein Weg zum Frieden erfordere die Beteiligung aller Parteien. Russland wurden klare Forderungen gestellt: Die Ernährungssicherheit dürfe in keiner Weise als Waffe eingesetzt werden. Deshalb müsse es eine freie, sichere Handelsschifffahrt geben sowie einen Zugang zu Seehäfen im Schwarzen und Asowschen Meer. Ferner müssten alle Kriegsgefangenen durch Austausch freigelassen werden. Alle verschleppten und unrechtmäßig vertriebenen ukrainischen Kinder und alle anderen ukrainischen Zivilisten müssten in die Ukraine zurückgebracht werden.

Auch müsse jede Nutzung von Kernenergie und Atomanlagen sicher, geschützt, überwacht und umweltfreundlich sein. Ukrainische AKW wie der Atommeiler Saporischschja müssten unter voller Kontrolle der Ukraine und im Einklang mit den Grundsätzen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA und unter ihrer Aufsicht sicher und geschützt betrieben werden. Jede Drohung mit oder der Einsatz von Atomwaffen im Rahmen des Krieges gegen die Ukraine sei unzulässig.

80 der 93 Teilnehmerstaaten sprachen sich dafür aus, dass die „territoriale Integrität“ der Ukraine Grundlage für ein Friedensabkommen sein müsse. Nicht unterschreiben wollten dies Brasilien, Indien, Südafrika, Kolumbien, Mexiko, Indonesien, Thailand sowie Armenien und Libyen. Teilweise arbeiten die Staaten in der Brics-Gruppe mit Russland zusammen und pflegen weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis. Abgelehnt wurde die Erklärung auch von den Golfstaaten Bahrein, Saudiarabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und vom Vatikan.

Laut Bundeskanzler Karl Nehammer, der ebenfalls an der Konferenz teilgenommen hatte, geht es bei der Ablehnung der Staaten um diplomatische Feinheiten wie bestimmte Worte. Die gemeinsame Grundhaltung sei davon aber nicht berührt. „Daher bin ich nicht so beunruhigt, wenn jetzt nicht alle unterschrei­ben“, sagte Nehammer. Es bestehe der Wunsch nach einer Folgekonferenz zur Ukraine. Es sei aber zu früh, um zu sagen, wie das Format aussehen werde und ob Russland dabei sein könne.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hatte den Gipfel am ersten Tag bereits als Erfolg gelobt. „Es ist der gemeinsame Erfolg all jener, die daran glauben, dass eine vereinte Welt, vereinte Nationen, stärker sind als jeder Angreifer.“ Zum Abschluss sagte er in Richtung der Teilnehmenden, er hoffe nun auf schnelle Ergebnisse. Nach Ansicht des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba hat die Konferenz insgesamt Fortschritte gebracht. „Wir sind auf einem guten Weg.“

Wie weit eine Friedenslösung entfernt ist, hatten Äußerungen aus Moskau unmittelbar vor dem Gipfel deutlich gemacht. Der russische Präsident Wladimir Putin nannte seine Bedingungen für Verhandlungen, darunter der vollständige Verzicht der Ukraine auf die Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson, Saporischschja und die Schwarzmeerhalbinsel Krim, etwas mehr als ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets. Putin schließt Gespräche mit der Ukraine nicht aus. Es seien aber Garantien nötig.

US-Vizepräsidentin Kamala Har­ris wies Putins Forderung als abwegig zurück. „Wir müssen die Wahrheit sagen. Er ruft nicht zu Verhandlungen auf, er ruft zur Kapitulation auf“, sagte sie. „Amerika steht nicht aus Nächstenliebe an der Seite der Ukraine, sondern weil es in unserem strategischen Interesse ist.“

Mögliche Folgekonferenz

Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud sagte, glaubwürdige Gespräche würden schwierige Kompromisse erfordern. Saudiarabien wird, gemeinsam mit der Türkei, als möglicher Gastgeber einer Folgekonferenz gehandelt. (ag., red.)