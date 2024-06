Eine Schulklasse im Rahmen eines Fototermins anl. des Schulstarts in Wien, aufgenommen am Montag, 04. September 2023.

Eine Schulklasse im Rahmen eines Fototermins anl. des Schulstarts in Wien, aufgenommen am Montag, 04. September 2023. APA / APA / Eva Manhart

Replik auf Arlamovsky. Der religiöse Glaube seiner Bürgerinnen und Bürger ist und bleibt eine wichtige Werte-Ressource, wenn auch nicht die alleinige. Um sie zu pflegen, sollte der konfessionelle Religionsunterricht bildungspolitisch und institutionell gefördert werden, statt ihn weiter zu schwächen.

Die Replik des Nationalratsabgeordneten Karl-Arthur Arlamovsky von den Neos (15. Juni) auf meinen Gastkommentar (14. Juni, siehe unten angehängt) kann nicht unwidersprochen bleiben. Seine Behauptung, durch die Einführung eines Unterrichtsfachs „Leben in einer Demokratie“ ändere sich am Religionsunterricht genauso wenig wie etwa am Mathematikunterricht, trifft nicht zu. In seiner Pressekonferenz am 11. Juni hat der Wiener Stadtrat Christoph Wiederkehr die Abwertung des konfessionellen Religionsunterrichts zum Freifach gefordert. Der Religionsunterricht ist derzeit ein Pflichtfach. Entsprechend der verfassungsrechtlich garantierten Religionsfreiheit können Eltern ihre noch religionsunmündigen Kinder von Unterricht abmelden. Aber 14 Jahren können Schülerinnen und Schüler dies selbst tun. In weiterführenden Schulen ist aber in diesem Fall anstelle des Religionsunterrichts die Teilnahme am Ethikunterricht verpflichtend. Wahr ist allerdings, dass es einen vergleichbaren Pflichtgegenstand statt des Religionsunterrichts in Volksschulen bisher nicht gibt.



In einer Presseaussendung vom 11. Juni ist Stadtrat Wiederkehr zurückgerudert und hat versichert, an der bestehenden Rechtslage nichts ändern zu wollen. Die Forderung nach Religion ans Freifach wäre aber eine verfassungswidrige Änderung gegenüber dem Status quo.

Unklarheit besteht auch hinsichtlich der Inhalte des geforderten Faches „Leben in einer Demokratie“. In ihrem Wahlprogramm 2019 habe die Neos ein verpflichtendes Unterrichtsfach „Ethik und Religionen“ ab dem ersten Schuljahr gefordert. Nun lautet die Forderung, es solle ein Pflichtfach „Demokratie“ geben, gedacht als ein Mix aus Staatsbürgerkunde, Werterziehung und politischer Bildung. Wiederkehr ergänzte, auch Wissenswertes über „andere Religionen“ solle dazugehören. Einerseits bedeutet ein solcher Mix eine inhaltliche Überfrachtung, andererseits ist eine verpflichtende allgemeine Religionskunde erkennbar darauf ausgelegt, den konfessionellen Religionsunterricht zu schwächen. Wiederkehrs Kritiker habe ihn keineswegs bloß missverstanden. Kenntnisse über andere Konfessionen und Religionen zu vermitteln gehört übrigens auch zu den Anforderungen, die an einen guten Religionsunterricht zu stellen sind.

Fördern, nicht schwächen

Der neue Titel „Leben in einer Demokratie“ anstelle von „Ethik und Religionen“, verbunden mit der Parole „Unser Glaube heißt Demokratie“ hat unverkennbar einen zivilreligiös-weltanschaulichen Anstrich. Arlamovsky schreibt: „Wenn die Demokratie als ‚gemeinsamer Glaube“ bezeichnet ist, ist das also ganz und gar nicht als Angriff, Entwertung oder Konkurrenz zu den Religionen zu sehen, sondern im Gegenteil die unverzichtbare Grundlage dafür, dass in einer pluralistischen Gesellschaft jeder, der dies möchte, seinem Glauben frei und ungehindert nachgehen kann.“ Umgekehrt wird ein Schuh draus.



Um nochmals Böckenförde zu zitieren: Der weltanschaulich neutrale, freiheitliche und demokratische Staat „lebt von ihm vorgegebenen Werten und Werthaltungen. Er hat sie nicht geschaffen, er kann ihren Bestand nicht garantieren, ohne seine Freiheitlichkeit in Frage zu stellen.“ Der religiöse Glaube seiner Bürgerinnen und Bürger ist und bleibt eine wichtige Werte-Ressource, wenn auch nicht die alleinige. Um sie zu pflegen, sollte der konfessionelle Religionsunterricht bildungspolitisch und institutionell gefördert werden, statt ihn weiter zu schwächen.

