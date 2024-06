70 Reitpferde sterben bei Brand in Gestüt

Dutzende Pferde verenden bei dem am Sonntag entfachten Feuer in der französischen Normandie.

In der französischen Normandie sind bei einem Brand in einem Gestüt 70 Pferde ums Leben gekommen. Das Feuer brach Sonntag früh in einem Gestüt in Bernesq westlich von Bayeux aus, teilten die Behörden mit, wie die Zeitung „Ouest France“ berichtete. Ein großes Gebäude mit mehreren Boxen, Pferden und Material brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Ein 21 Jahre alter Mann, der das Feuer entdeckt hatte, erlitt Brandverletzungen an den Händen. 70 Pferde, die sich in dem Komplex befanden, verendeten. Die Gendarmerie hatte noch keine Hinweise auf die Brandursache, geht aber nicht von Brandstiftung aus. (APA)