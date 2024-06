Gewessler sieht ÖVP-Drohungen gelassen: „Ich bin zuversichtlich“

Die Umweltministerin fürchtet keine Ministeranklage und glaubt auch an eine Fortsetzung der türkis-grünen Koalition bis zur Nationalratswahl im Herbst. Obwohl ihr wegen ihrer angekündigten Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz rechtliche Konsequenzen angedroht wurden, habe sie keinen Anwalt.

Das Klima innerhalb der türkis-grünen Regierung ist eisig. Nachdem Leonore Gewessler (Grüne) am Sonntag angekündigt hat, bei heutigen Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg dem umstrittenen EU-Renaturierungsgesetz zustimmen zu wollen, warf ihr die Volkspartei vor, mit Anlauf einen „Gesetzes- und Verfassungsbruch“ zu begehen. „Das ist in höchstem Maße unverantwortlich und befremdlich, ist sie doch wie alle übrigen Regierungsmitglieder vom Bundespräsidenten auf die Verfassung angelobt“, kritisierte etwa Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) richtete Gewessler zudem aus, dass ein solches Verhalten wohl einen Bruch der Koalition auf Bundesebene darstelle.

Nicht begeistert zeigte sich ebenso die FPÖ. „Es liegt in der Verantwortung der ÖVP und von Kanzler Nehammer, sofort durchzugreifen“, sagte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. „Machtpolitisches Kalkül darf hier nicht über den Interessen Österreichs stehen. Greift die ÖVP nicht durch, trägt sie in vollem Umfang die Verantwortung“, befand er.

Gewessler zeigte sich von der Kritik sowie etwaigen juristischen Konsequenzen unbeeindruckt. „Ich werde zustimmen, wenn es zu einer Abstimmung kommt“, kündigte sie an. „Jetzt zu zögern, geht sich mit meinem Gewissen nicht aus“, betonte sie am Sonntag. Am Montag legte sie im Interview mit dem Ö1-„Morgenjournal“ nach: „Wir stehen hinter der Natur - ich bin noch zuversichtlich, dass uns dieser Beschluss heute gelingt.“ Denn. Es gehe „um unser aller Lebensgrundlage“, daher sei heute „eine einzigartige Möglichkeit“, ein Naturschutzgesetz „für unseren Kontinent“ zu schaffen - und diese solle man nutzen, beharrt sie.

Ohne intakte Natur gebe es „kein gesundes und glückliches Leben“, sagt Gewessler. Ihrer Ansicht nach sei der Beschluss des EU-Renaturierungsgesetzes daher „nur mehr eine Formsache“.

Gewessler rechnet nicht mit Koalitions-Aus

Dass sie heute zustimmen werde, habe sie sich genau überlegt. Die Wiener Landesregierung habe sich zuletzt für das Gesetz ausgesprochen und sei daher aus den Reihen der übrigen Bundesländer ausgeschert. Damit sei sie nicht mehr an deren ursprüngliche Stellungnahme gebunden, befindet Gewessler. Sie habe mit vielen Rechtsexperten gesprochen und diese hielten ihre Zustimmung für machbar. Allerdings: Es gibt auch gegenteilige Sichtweisen, etwa aus den Reihen der Volkspartei. Darauf angesprochen, meint Gewessler im ORF-Radio: Sie gehe „nicht davon aus“, dass die ÖVP die Zusammenarbeit im Bund mit den Grünen aufgrund ihres Vorgehens beenden werde. „Wir haben in den letzten Jahren vieles weitergebracht und wir haben im Parlament viele Pakete liegen“, zählt sie auf.

Ob sie eine Ministeranklage aufgrund ihres Verhaltens erwarte und schon einen Anwalt habe? „Nein“, sagt Gewessler knapp: „Wir haben einen rechtskonformen Weg gefunden“, ist sie überzeugt. Allerdings räumt sie ein: Die Wiener Landesregierung hätte es ihr „einfacher machen können“. Aber: Sie stehe zu ihrer Entscheidung und werde dafür auch die Verantwortung tragen.



Fest steht: Das EU-Renaturierungsgesetz (Nature Restoration Law) ist ein zentraler Teil des umfassenden Klimaschutzpakets „Green Deal“, mit dem die EU bis 2050 klimaneutral werden soll. Das übergeordnete Ziel ist die langfristige und nachhaltige Wiederherstellung biologisch vielfältiger und widerstandsfähiger Ökosysteme. Das bedeutet unter anderem aufgeforstete Wälder, wiedervernässte Moore sowie natürlichere Flussläufe und in der Folge den Erhalt der Artenvielfalt. (hell)

