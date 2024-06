Pkw-Crash führte zu Totalsperre der Tiroler Fernpassstraße

Drei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Ein Frontal-Zusammenstoß zweier Pkw in Musau in Tirol (Bezirk Reutte) hat am späten Sonntagnachmittag drei Verletzte gefordert und zu einer dreistündigen Totalsperre der Fernpassstraße (B179) geführt. Ein 51-jähriger deutscher Autofahrer sowie eine entgegenkommende 85-jährige Österreicherin waren nach einem beiderseitigen Überholvorgang kollidiert. Sie wurden ebenso verletzt wie eine Mitfahrerin eines Pkw mit Wohnanhänger, der bei dem Zusammenstoß touchiert worden war.

Das Fahrzeug des Deutschen kam im Straßengraben zum Stillstand, der Pkw der Österreicherin abseits der Straße zu liegen. Die 85-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, informierte die Polizei. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Spital nach Kempten im Allgäu geflogen. Den 51-Jährigen brachte die Rettung unterdessen in das Krankenhaus Füssen.

Der Pkw mit Wohnanhänger landete im Straßengraben. Die Insassin wurde leicht verletzt. Ein weiteres Auto wurde beim Unfall durch weggeschleuderte Fahrzeugteile beschädigt. Im Einsatz standen neben den Rettungskräften die Feuerwehren Reutte, Vils und Musau sowie die Exekutive. (APA)