Bergrettung musste im Vorjahr fast 10.000 Menschen retten

Die Bergrettung verzeichnete im Vorjahr einen deutlichen Anstieg an Menschen, die in den Bergen geborgen werden mussten. imago

Im Vorjahr mussten die heimischen Bergretter fast 10.000 Menschen bergen, deutlich mehr als im Jahr davor. Viele Einsätze seien aber auch „unnötig“: Weil Menschen ihre Kondition überschätzt oder ihre Touren falsch geplant haben.

Rund 12.800 Männer und Frauen sind in Österreich ehrenamtlich bei der Österreichischen Bergrettung tätig: Im Vorjahr mussten sie dabei öfter ausrücken als im Jahr davor, und zwar zu mehr als 9.600 Einsätzen. Das ist ein Anstieg um drei Prozent im Vergleich zu 2022.

Noch stärker ist die Zahl jener Menschen angestiegen, die von den Bergrettern aus Notsituationen geborgen werden mussten: Hier verzeichnet man 9.997 geborgenen Personen, das sind um elf Prozent mehr als 2022, wie bei einem Netzwerksymposium des Österreichischen Bergrettungsdienstes am Semmering bekannt gegeben wurde. „273 Menschen konnten leider nicht mehr leben geborgen werden“, so Stefan Hochstaffl, Präsident der Österreichischen Bergrettung bei dem Symposium, das unter anderem auch von Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) mitorganisiert wurde.

Viele Einsätze seien aber „unnötig“, kritisiert Matthias Cernusca, Landesleiter der Bergrettung Niederösterreich-Wien gegenüber orf.at Allein in Niederösterreich wurde im Vorjahr 800 Mal die Bergrettung alarmiert, bei einem Drittel der Einsätze handelte es sich aber nicht um einen Notfall, so Cernusca: Vielmehr hatten Menschen ihre Kondition überschätzt oder ihre Tour falsch geplant.

„Dann holt mich die Bergrettung“

„Es schaut aus, als wären wir ‚geil‘ auf Einsätze und auf möglichst schwere Einsätze“, so Cernusca“. „Das Gegenteil ist der Fall, wir wollen weniger Einsätze. Denn es geht auch um die Bergretterinnen und Bergretter, die sich bei vielen Rettungsaktionen in Gefahr begeben. Und man muss ganz klar festhalten: Wenn es zu gefährlich ist, dann brechen wir ab. Das ist dann so.“

Und wie Christoph Kainz, Präsident des Zivilschutzverbandes Niederösterreich, ergänzt: „Viele glauben, sie stehen unter einem Glassturz. Und wenn es nicht weitergeht, dann brauche ich eh nur anrufen, dann holt mich die Bergrettung oder der Hubschrauber.“

Hohe Dunkelziffer an Verletzten in den Bergen

Neben der offiziellen Einsatz-Statistik gebe es aber auch eine hohe Dunkelziffer, da nicht jede Verletzung in den Bergen polizeilich gemeldet werde und auch nicht immer ein Einsatz der Bergrettung nötig sei. „Um die hohe Dunkelziffer zu erfassen, führen wir regelmäßig Befragungen von Unfallopfern und Hochrechnungen durch“, sagt Johanna Trauner-Karner, Bereichsleiterin des Fachbereis Sport- und Freizeitsichereit im KfV. „ Daher wissen wir, dass allein beim Skifahren, Snowboarden, Wandern, Bergsteigen, Klettern und Mountainbiken pro Jahr insgesamt rund 47.000 Personen aus Österreich so schwer verletzt werden, dass sie in einer Ambulanz oder in einem Spital behandelt werden müssen.“ (mpm)