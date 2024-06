Holzmanns Show des Widerstands

Der OeNB-Gouverneur Robert Holzmann hat gegen die Zinssenkung der EZB gestimmt. Seine Begründung dafür ist wenig glaubwürdig.

Robert Holzmann, Gouverneur der Oesterreichi­schen Nationalbank und als solcher Mitglied des Zentralrates der Europäischen Zentralbank, hat Anfang Juni als einziges Mitglied dieses Gremiums gegen die Zinssenkung der EZB gestimmt. Es war das erste Mal, dass Österreich einen derartigen Alleingang unternommen hat. Als Begründung gab Holzmann an, dass die EZB ihre Inflationsprognose für den Euroraum für 2024 und 2025 um jeweils 0,2 Prozentpunkte nach oben revidiert hatte.

Diese Begründung ist wenig glaubwürdig und außerdem kontraproduktiv. Erstens ist der Abwärtstrend der Inflation, den die EZB erwartet, unverändert. Dieser Abwärtstrend hat vor über einem Jahr eingesetzt und ist ohnehin dramatisch. Die Inflation sank im Euroraum von 8,4 % im Jahr 2022 auf 5,4 % im Vorjahr und für heuer erwartet die EZB nun 2,5 %, mit einem weiteren Rückgang auf 2,2 % im Jahr 2025. Zweitens ist die nun vorgenommene Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte deswegen wichtig, weil sie Arbeitnehmern, Konsumenten und Unternehmern signalisieren soll, dass die EZB daran glaubt, dass die Inflation weiter sinken wird. Jeder Zweifel aus den eigenen Reihen – und Holzmanns Gegenstimme nährt solche Zweifel – verringert diese positiven Signale der Zinssenkung auf die Erwartungen.

Außerdem ist festzuhalten, dass Holzmann mit seiner Haltung im Widerspruch zu seinem eigenen Haus steht. Denn die OeNB selbst hat erst im Juni sowohl ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Österreich als auch jene für die Inflation gegenüber der Prognose vom März um 0,2 Prozentpunkte gesenkt. Wenn die OeNB damit rechnet, dass das Wachstum schwächer wird, die Inflation stärker sinkt als bisher erwartet, warum widersetzt sich ihr Gouverneur einer Zinssenkung?

Die Zahlen derselben OeNB-Prognose zu den langfristigen Zinsen in Österreich sind ebenfalls aufschlussreich. Denn auch bei diesen Zinsen, die vor allem die Erwartungen in der Wirtschaft über die künftige Inflation und Zinspolitik widerspiegeln, erwartet die OeNB einen weiteren Rückgang gegenüber ihrer vorherigen Zinsprognose. Das heißt, dass die OeNB selber glaubt, dass die Inflationserwartungen sinken – nur ihr Gouverneur glaubt es angeblich nicht. Die hohen Zinsen sind, so sagt es die OeNB, neben den schwächelnden Exporten der Hauptgrund für die flaue Konjunktur in Österreich. Falls die Erwartungen über sinkende Zinsen aber kippen, ist auch die erwartete schwache Konjunkturerholung gefährdet.

Was sind die wahren Beweggründe?

Über die wahren Beweggründe Holzmanns, eine Show des Widerstandes gegen die EZB zu veranstalten, lässt sich nur mutmaßen. Vielleicht wollte er den traditionellen Falken im EZB-Rat (Deutschland und seinen Mitstreitern) imponieren. Wahrscheinlicher ist, dass es ihm um die österreichische Innenpolitik ging und er Sand ins Getriebe der EZB streuen wollte, um Pluspunkte bei Herbert Kickl und der EU-feindlichen FPÖ zu sammeln. Wie andere Rechtsparteien auch, wäre die FPÖ am liebsten offen gegen die EU. Diese Haltung kann sie sich nicht leisten, weil sie, vor allem nach dem Brexit-Fiasko, unpopulär ist. Sie verfolgt daher den für sie zweitbesten Weg, nämlich die EU und ihre Institutionen zu untergraben. Holzmann wiederum verdankt seinen Posten als OeNB-Gouverneur ebendieser FPÖ. Die Position wird in etwa einem Jahr zur Verlängerung stehen – eventuell durch eine Regierung mit FPÖ-Beteiligung. Der kluge Mann baut vor.

Amos Michael Friedländer ist Ökonom und war Head East Europe Research

bei Nomura International. Derzeit ist er freier Publizist und Autor.

