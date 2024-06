Wenn die Hörsäle den Kindern gehören

Kinderunis. In den Sommerferien können Kids auch heuer wieder ihren Wissensdurst an heimischen Hochschulen stillen und in die Welt der Wissenschaft eintauchen.

Trotz der Ferien geht es im Sommer an Österreichs Hochschulen hoch her. Statt Studierender bevölkern allerdings Kinder im Alter von fünf, sechs bis 14, 15 Jahren die Hörsäle. Im Rahmen der Kinderunis können diese kostenlos in Vorlesungen, Workshops und Seminaren spielerisch ihren Wissensdurst stillen. An der Kinderuni Wien, die von 8. bis 19. Juli stattfindet, können sie aus einer Fülle von Veranstaltungen aus den verschiedensten Studienrichtungen und Fächern wählen, sind doch sechs Universitäten sowie eine Fachhochschule mit an Bord. „Der Themenbogen spannt sich somit von Architektur und Geschichte über Wirtschaft, Recht und Sprachen bis zu Medizin, Technik, Natur und Tieren“, beschreibt Karoline Iber, Geschäftsführerin des Kinderbüros der Uni Wien.

Kinderuni-Fashion-Show