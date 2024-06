Eine Tochter von Obama als US-Präsidentin? „Wird nie passieren“

Ex-US-Präsident Obama mein, seine Frau Michelle habe „ihnen früh eingebläut, dass sie verrückt wären, in die Politik zu gehen“.

Die Töchter des früheren US-Präsidenten Barack Obama werden seiner eigenen Einschätzung nach nicht in die Fußstapfen ihres Vaters treten. „Michelle hat ihnen so früh eingebläut, dass sie verrückt wären, in die Politik zu gehen“, sagte der 62-Jährige laut dem Promi-Portal „People“ bei einer Spendenveranstaltung in Los Angeles. „Es wird nie passieren.“ Obama und seine Frau Michelle sind seit 1992 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Malia (25) und Natasha (23).

Moderator Jimmy Kimmel sprach bei dem Event am Samstag gut eine halbe Stunde lang auf der Bühne mit Obama und US-Präsident Joe Biden. Kimmel fragte Obama laut „People“ unter anderem, welche seiner Töchter die bessere Präsidentin der USA wäre.

US-Präsident Biden (Mitte), der frühere US-Präsident Barack Obama (re) und der Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel bei einer Spendengala der Demokratischen Partei im Peacock Theater in Los Angeles. Reuters / Kevin Lamarque

Demokraten sammeln Spenden

Biden will nach der Präsidentenwahl im November wieder ins Weiße Haus einziehen. Sein Team sprach von der „größten Spendensammelaktion in der Geschichte der Demokratischen Partei“. Bereits vor Beginn der Veranstaltung soll das glanzvolle Event nach Angaben von Bidens Wahlkampagne mehr als 28 Millionen US-Dollar (rund 26 Millionen Euro) eingebracht haben. (APA/dpa)