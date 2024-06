Leonore Gewessler bei Renaturierung rechtlich auf dünnem Eis

„Ich erwarte keine Ministeranklage. Meine Zustimmung ist rechtskonform“, sagte Ministerin Gewessler am Montag.

Die Zustimmung der Umweltministerin zum EU-Renaturierungsgesetz verstößt laut Verfassungsjuristen gegen innerstaatliches Recht. Auf EU-Ebene ist ihre Stimme gültig, wird nun aber von Österreich beim Europäischen Gerichtshof bekämpft.

Eine Ministerin will auf EU-Ebene für ein Gesetz stimmen, ihr Regierungschef erklärt sie jedoch als dafür „nicht bevollmächtigt“: „Das ist ein ganz neuer Fall. So etwas hat es in Jahrzehnten europäischer Integration noch nicht gegeben“, schildert Europarechtler Walter Obwexer der „Presse“. Mit seinem Streit um das EU-Renaturierungsgesetz sorgt Österreich für diese Premiere.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat beim heutigen Treffen der EU-Umweltminister für das Gesetz gestimmt. Für Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist das rechtswidrig. Er hat den belgischen Ratsvorsitz im Vorfeld der Abstimmung informiert, dass Gewessler in dieser Causa nicht bevollmächtigt sei. Die ÖVP lehnt das Gesetz ab und verweist darauf, dass Brüssel gemäß den üblichen Verfahren bereits eine „Stimmenthaltung Österreichs“ gemeldet wurde. Österreich werde nun eine Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen das Votum Gewesslers einbringen, kündigte das Kanzleramt am Montag an.

Zwei Probleme für Gewessler

Innerstaatlich bewegt sich Gewessler laut Einschätzung mehrerer Juristen auf dünnem Eis. Europarechtlich hingegen könnte ihre Stimme bei einer möglichen Abstimmung sehr wohl dennoch zählen – allerdings gibt es hier unterschiedliche Meinungen. Zunächst zur Rechtslage in Österreich.