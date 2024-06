Lippenleser enthüllen royale Gespräche: „Tu, was dir gesagt wird“

„Lippenleser enthüllt, was Taylor Swift zu Travis Kelce sagt“. „Lippenleser enthüllt, was Mo Salah zu Jürgen Klopp sagt“. Lippenleser entschlüsseln immer wieder die Zwiegespräche Prominenter und bedienen damit die Lust der Öffentlichkeit, Unhörbares lesbar zu machen. Aktuell liegen aus gegebenen Anlass wieder royale Mundbewegungen im Trend. Einige Lippenleser haben enthüllt, wer was während der Trooping the Colour-Parade in London gesagt haben soll.

Der zehnjährige Prinz George schien demnach verwirrt, als er zusammen mit seiner Mutter, Prinzessin Kate, und seinen jüngeren Geschwistern Charlotte und Louis in einer Kutsche fuhr und die versammelte Menge Tausender königlicher Fans entlang der Mall beobachtete. George sagte zu Kate: „Sie sehen alle so glücklich aus“, deutete die Lippenleserin Juliet Sullivan gegenüber „MailOnline“.

Lippenleserin Gaby Lane sagte gegenüber „The Sun“, als die Red Arrows, das Kunstflugteam der britischen Luftwaffe Royal Air Force, vorbeiflogen, rief ein aufgeregter Louis: „Papa, Papa, Papa, sieh dir diese ganzen Farben an!“, worauf Prinz William antwortete: „Ja!“

Laut der Lippenleserin Nicola Hickling, sie gab dem „Mirror“ Auskunft, schien Charlotte, während ihr kleiner Bruder Louis zu tanzen anfing, statt stillzustehen, zu sagen: „Damit musst du aufhören. Schau dir die Parade an“, worauf Louis antwortete: „Das werde ich nicht.“ Charlotte wiederum scheint zu sagen: „Tu, was dir gesagt wird“, und Louis fügt hinzu: „Nein.“ Klare Ansage.

„Gute Fortschritte“

Der Auftritt der britischen Königsfamilie war bedeutend. Im März gab die Prinzessin bekannt, dass sie sich einer „präventiven Chemotherapie“ wegen einer nicht näher benannten Krebserkrankung unterzieht. Ihre Behandlung läuft und wird noch mehrere Monate andauern. Ihr Auftritt bei der Geburtstagsparade des Königs war ihr erster öffentlicher Termin seit Februar. Obgleich sie nicht wieder voll in ihre öffentlichen Aufgaben zurückkehren wird, gab sie kürzlich in einer Botschaft bekannt, dass sie sich jetzt gut genug fühle, um in den kommenden Monaten eine kleine Anzahl öffentlicher Engagements zu übernehmen.

In ihrer Nachricht sagte die Prinzessin, dass sie von all den netten Unterstützungs- und Ermutigungsbotschaften in den letzten Monaten „überwältigt“ wurde. „Es hat für William und mich wirklich einen großen Unterschied gemacht und uns beiden durch einige der schwierigeren Zeiten geholfen“, schrieb sie.

Außerdem gab sie bekannt, dass sie „gute Fortschritte“ mache, fügte aber hinzu: „Wie jeder weiß, der sich einer Chemotherapie unterzieht, gibt es gute und schlechte Tage. An den schlechten Tagen fühlt man sich schwach und müde und muss sich der Genesung seines Körpers hingeben. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man das Beste daraus machen, sich wohl zu fühlen.“ (sh)